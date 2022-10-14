新华社阿布扎比10月14日电 专访：“北斗的应用只受到想象力的限制”——访北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风

新华社记者胡冠

为期6天的联合国全球卫星导航系统国际委员会（ICG）第十六届大会14日在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比闭幕。

中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风在参会期间接受新华社记者专访时表示，北斗三号全球卫星导航系统开通服务两年多来，其稳定性和高精度已得到充分验证。北斗系统应用前景十分广阔，“北斗的应用只受到想象力的限制”。

杨长风说，通过两年多的应用实测确认，北斗三号系统在全球定位精度可达4至5米，在亚太区域精度更优。目前，北斗系统已广泛应用于国土测绘、数字施工、精准农业等诸多领域，在无人驾驶、智慧城市建设等领域的应用稳步推进。

杨长风指出，北斗三号系统开通服务后，北斗系统特色功能短报文通信服务容量在北斗二号基础上大幅提升，实现了信息双向传输，并已在手机上应用，在移动通信信号不能覆盖的区域可提供短信服务，这使得北斗系统在紧急搜救等领域大有可为。

北斗三号系统在全球首创突破了Ka频段星间链路技术，使所有北斗卫星连成一个大网。杨长风介绍，北斗系统的星间链路技术就好比在卫星之间建立“群聊”，保证北斗系统无需在全球各地建立地面站即可实现全球高精度定位导航。

谈到北斗系统应用未来的发展，杨长风说，“十四五”期间，北斗规模应用要实现市场化、产业化、国际化。国际化方面，北斗将结合“一带一路”倡议“随船出海，逢路架桥”，为海外市场提供更多产品和服务。目前，北斗已在全球120多个国家和地区得到应用，以其较低成本、较高精度的特点成为中国向世界提供的高科技、高性价比公共产品。

杨长风强调，建立北斗全球卫星导航系统的初心是“服务全球、造福人类”。随着北斗系统在世界上得到越来越多国家的肯定和接纳，北斗正在为促进航天领域国际合作做出更大贡献。

本届大会由阿联酋航天局主办。来自中国、美国、俄罗斯、欧盟、日本、印度等地的全球和区域卫星导航系统供应商，意大利、阿联酋、澳大利亚、尼日利亚等ICG成员国，国际大地测量协会等ICG准成员和观察员，以及巴基斯坦、国际海事无线电技术委员会等特邀观察员就系统兼容与互操作、空间服务域、高精度应用等世界卫星导航领域热门议题进行了深入交流磋商。杨长风率中国代表团出席大会并就多项重要议题提出中方解决方案。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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