新华社沈阳10月14日电 题：新技术促稳产增收——辽宁部分地区秋收见闻

新华社记者邹明仲、武江民

金秋十月，产粮大省辽宁秋粮进入适宜收获期。在全省产粮第一县昌图县亮中桥镇一片玉米地里，一台台收割机来回穿行，一个个收获的玉米棒颗粒饱满。

站在金黄的玉米田里，种粮大户盛铁雍对记者说，他种了6500多亩地，虽说汛期有部分土地受涝，但整体来看收成不错，由于采用了种粮新技术，有些地块还实现了增产。

盛铁雍今年采用了“二比空模式”种植玉米，每三垄地，种两垄空一垄，空出一垄摆放玉米碎秸秆，同时增加了20%的播种密度，来实现群体增产。

站在空垄上，盛铁雍接连扒开几个玉米穗，个个籽粒饱满、颜色金黄。“按照这种模式种植的玉米，预计今年每亩地能增产100多斤。”他说。

据昌图县农业农村局介绍，全县今年因地制宜推广“二比空模式”，通过提高种植密度、增加通风透光量，实现增产增收。

多作物间作，也为农民丰收提供了新保障。在铁岭县蔡牛镇张庄合作社的试验田里，一排排成熟的玉米笔直挺立，一垄垄豆苗郁郁葱葱，田里将迎来玉米大豆双丰收。

“4行玉米、4行大豆，这是今年我们尝试的玉米大豆带状复合种植模式”。张庄合作社理事长赵玉国介绍，合作社今年扩种2000余亩大豆，收成都不错。“今年测产，每亩玉米产量不变，还能再收一茬大豆，多赚几百元。”

据辽宁省农业农村厅介绍，今年辽宁秋收从9月下旬开始，“十一”后掀起秋收高潮，10月中旬以晴为主，气象条件整体较好，对秋收十分有利。目前，玉米、大豆等旱田粮食作物陆续进入收获高峰期，水稻也开始陆续收获，全省粮食作物秋收进度已近五成。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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