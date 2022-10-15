稻香庆丰年
2022年10月15日08:11 | 来源：人民网－人民日报
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当前正值秋收，据农业农村部农情调度显示，全国秋粮已收获8.63亿亩，完成66%。图为10月14日，江西省宜春市上高县的稻田一片金黄，丰收在望。
陈旗海摄（影像中国）
《 人民日报 》（ 2022年10月15日 01 版）
(责编：罗知之、陈键)
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