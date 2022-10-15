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如何防范外来入侵物种（海关答疑）

2022年10月15日08:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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南京海关：

　　近期，我关注到《外来入侵物种管理办法》已正式施行。请问什么是外来入侵物种？我们应该如何防范呢？

　　南京读者  李先生  

 

李先生：

　　您好！近年来，外来入侵物种扩散途径更加多样化、隐蔽化。为了防范和应对外来入侵物种危害，保障农林牧渔业可持续发展，保护生物多样性，农业农村部、自然资源部、生态环境部、海关总署联合发布了《外来入侵物种管理办法》，并于2022年8月1日起施行。

　　什么是外来入侵物种

　　外来入侵物种是指传入定殖并对生态系统、生境、物种带来威胁或者危害，影响我国生态环境，损害农林牧渔业可持续发展和生物多样性的外来物种。

　　根据外来物种对我国农林业生产和生态安全的影响，大致可分为三类：有益于国民经济的物种、利大于弊的外来物种和有害的外来入侵物种。

　　外来物种进入方式

　　（一）自然进入。通过风媒、水体流动或由飞禽、走兽、昆虫的传带，动物、昆虫、植物种子或微生物发生自然迁移。

　　（二）有意引进。出于观赏、药用、饲料、生物防治、绿化、水土保持等目的引进。由于认识不到位等原因，在引进之后成为有害物种，如福寿螺、水葫芦等。

　　（三）无意引进。随着进出口贸易运输或入境旅客无意间引入，如松材线虫随进口设备的木质包装带入。入境旅客携带的水果、肉类等，也可能成为外来物种入侵的途径。

　　海关对外来入侵物种的防范措施

　　（一）做好《外来入侵物种管理办法》宣传解读。采取线上线下相结合的方式，组织对各级海关人员开展培训，做好条款解读，提高依法监督管理能力。制作发放通俗易懂的科普宣传材料，提高公众防控意识。

　　（二）做好口岸普查与监测。在主要入境口岸采用踏查、诱捕调查等方式实施外来入侵物种普查，摸清我国主要入境口岸的港口、机场、车站、进口货物存放点等重点区域外来入侵物种的种类数量、分布范围、危害程度等情况。根据海关总署国门生物安全监测任务分工，严格落实监测计划，织牢织密国门生物安全风险监测预警网络，健全海关进出境动植物疫情疫病和外来物种风险监测评估预警体系。

　　（三）加强口岸检疫防控。持续巩固和提升口岸把关能力，从强化潜在风险分析、严格检疫审批、强化贸易渠道和非贸渠道检疫监管、严格检疫处理、严厉打击违法违规行为等方面全链条加强外来入侵物种口岸防控，坚决筑牢口岸检疫防线，严防外来物种通过口岸入侵，维护国门生物安全。

　　社会公众如何防范外来入侵物种

　　生物安全，人人有责。倡议大家增强防范意识，共同守护国门生物安全：

　　（一）不要携带、寄递禁止进境的动植物及其产品和其他检疫物进境。

　　（二）进出境动植物及其产品要主动申报。

　　（三）不要随意引进、养殖、种植外来物种。

　　（四）不要随意从网络上购买国外宠物、花草等动植物及其产品。

　　（五）不要随意放生，避免好心办坏事。

　　（南京海关所属吴江海关办公室三级主办戴宇婷）

(责编：罗知之、陈键)
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