本报记者 万玛加 王雯静 崔兴毅

原标题：【草原牧区行·青海篇⑧】海北祁连——大山深处，快递送到了！

【草原牧区行·青海篇⑧】

如今，城市收发快递很是寻常，但在遥远的草原牧区，大山深处能收到吗？

“能！有快递的话，今日到村、明日到家。”海北州祁连县快递员扎西一边整理快件一边说。

天蒙蒙亮，当牧民还沉浸在梦乡时，一辆辆快递运输车，已载着全国各地的邮件包裹，奔驰在通往草原群山深处的道路上。

跟着扎西，我们来到祁连县野牛沟乡的雅卓商店，这个40平方米左右的店面，作为快递代投点已经有一段日子了。

“你好，快递到了，抽空来取一下。”扎西将快递分门别类摆上货架，扫码、拨打电话一气呵成。

有村民来咨询：“我想给孩子寄点牛肉干，哪家快递方便啊？”

扎西把手机夹在耳朵与肩膀之间，递过来一个二维码：“这家快，扫码填写信息就行！”

取件、寄件的人进进出出，小小快递点，业务竟如此繁忙。

“牧民对收寄快递熟悉得很，过去可不是这样！”祁连县工信局局长才旺说，“我们祁连山虽美，但是山大沟深路远，快递能送到县上、镇上就不错了，牧民想寄个包裹更得翻山越岭。”

“打通农牧区快递投递的‘最后一米’，也就是今年的事儿！”才旺介绍，通过快递网点建设、完善物流配送体系，祁连县在牧民居住比较集中的地方，设立了27个快递接收代投点，基本实现了乡乡有网点、村村直通邮。

“大家的日子越过越好，网购需求多了，快递堆得像小山一样。”扎西得了空，向我们分享他摸索出的“工作规律”。

的确，比起一年几次开车到县城购物，“快递进村”给祁连县的牧民带来了更便捷的生活方式。截至目前，祁连县快递乡镇覆盖率达100%，快递村社覆盖率达60%。

“不只是生活方便了，发展农村电商也离不开快递！”才旺望着门口，一个40岁上下的汉子抱着几个纸箱走了进来，“‘说曹操，曹操到’，这是我们这儿的致富带头人颜军，让他给你们讲讲！”

颜军放下纸箱，扫码填写寄件信息后，和我们夸起“快递进村”：“说实话，这真攒劲！你看，合作社的畜产品，通过村级快递点就能直接发到北京、重庆、上海、广东了。”

走出雅卓商店，扎西正和同事将收寄的快递装车。这辆装满包裹、信件的邮车，不也承载着牧民们的期待与希望吗……

（本报记者 万玛加 王雯静 崔兴毅）

(责编：罗知之、章斐然)

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