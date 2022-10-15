“纪录小康工程”数据库近日上线 系列丛书在全国出版发行
2022年10月15日11:11 | 来源：央视网
小字号
原标题：“纪录小康工程”数据库近日上线 系列丛书在全国出版发行
“纪录小康工程”数据库近日上线，系列丛书在全国出版发行。
“纪录小康工程”包括2部国家级大事记《全面建成小康社会大事记》和《中国脱贫攻坚大事记》，35部中央和国家有关部门提供的专业领域大事记，60部省级大事记，383部市级大事记，3465部县级大事记，基本实现各级行政单位全覆盖。
“纪录小康工程”出版发行一套丛书，分为中央和地方两个系列，中央丛书共计44册，地方丛书共计165册。
“纪录小康工程”数据库已于近日上线并向公众开放。
(责编：罗知之、章斐然)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家市场监管总局发布一批国家标准 涉及绿色宜居、数字社会等
- 人民网北京10月15日电 （记者孙博洋）记者从国家市场监管总局了解到，在10月14日世界标准日到来之际，市场监管总局（标准委）围绕“美好世界的共同愿景”和“数字时代的标准化”主题，发布一批国家标准，这批标准涉及提升生活品质、绿色宜居生活、数字社会建设、维护社会安全等方面。 在提升生活品质方面，智能家用电器通用安全要求、家用和类似用途电器售后服务等标准，紧跟家电智能化发展新业态，明确信息安全和远程售后服务新要求，使人们放心地享受智能化带来的便利。…
相关新闻
- 评论
- 关注