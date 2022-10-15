原标题：“纪录小康工程”数据库近日上线 系列丛书在全国出版发行

“纪录小康工程”数据库近日上线，系列丛书在全国出版发行。

“纪录小康工程”包括2部国家级大事记《全面建成小康社会大事记》和《中国脱贫攻坚大事记》，35部中央和国家有关部门提供的专业领域大事记，60部省级大事记，383部市级大事记，3465部县级大事记，基本实现各级行政单位全覆盖。

“纪录小康工程”出版发行一套丛书，分为中央和地方两个系列，中央丛书共计44册，地方丛书共计165册。

“纪录小康工程”数据库已于近日上线并向公众开放。

(责编：罗知之、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经