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第132届广交会线上开幕

2022年10月16日07:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州10月15日电  （记者李刚）10月15日，第132届中国进出口商品交易会（广交会）线上开幕，主题为“联通国内国际双循环”。参展企业超3.5万家，比上届增加近万家；上传展品超过306万件，创历史新高。

　　据介绍，本届广交会扩大参展范围、延长服务时间、优化平台功能、丰富贸促活动，与跨境电商联动互促，将为各国企业和客商提供更加便利的服务。

　　本届广交会进一步放开参展申请，吸纳更多符合条件的企业参展，扩大受惠企业面。其中出口展参展企业34744家，比上届增长约40%，集中在家居用品、家电、建材、餐厨、五金等领域；进口展参展企业416家，来自34个国家和地区。

　　本届广交会有品牌企业2094家，拥有国家级高新技术企业、中华老字号等称号的企业超过3700家。上传展品超过306万件，其中智能产品超13万件，绿色低碳产品超50万件，拥有自主知识产权的产品超26万件。

　　从第132届起，每届广交会线上平台服务时长从10天延长至5个月，除展商连线、预约洽谈功能使用期为10天外，其他功能均持续开放。同时，扩充即时沟通、新增即时发送文件和名片等平台功能，并提供多语种、多渠道客户服务，加强参展指引。

　　本届广交会计划举办70余场全球贸易推广系列活动，其中“一对一”精准对接活动40余场。同时还有吉祥物探广交连线展示活动等。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月16日 04 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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