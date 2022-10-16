本报记者 顾仲阳 常 钦 黄 超 贺 勇

党的十八大以来，我国大力实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，乡村面貌焕然一新。图为江西省吉安市吉水县赣江西畔同江流域，错落有致的民居与一河碧水、两岸稻田交相辉映。谢 东摄

数据来源：国家统计局等

党的十八大以来，美丽中国建设迈出重大步伐，人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感显著增强。图为星空下的福建省永安市贡川风电场。

吴朝虹摄

在全面建设社会主义现代化国家新征程中，我们必须把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，脚踏实地、久久为功，向着这个目标更加积极有为地进行努力，促进人的全面发展和社会全面进步，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

治国之道，富民为始。

习近平总书记指出：“在全面建设社会主义现代化国家新征程中，我们必须把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，脚踏实地、久久为功，向着这个目标更加积极有为地进行努力，促进人的全面发展和社会全面进步，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”

党的二十大代表纷纷表示，扎实推动共同富裕，充分彰显了中国共产党的性质宗旨和初心使命。奋进新征程，要把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点、作为全面建设社会主义现代化强国的题中应有之义，坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕。

共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征

习近平总书记深刻指出：“共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征”。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把握发展阶段新变化，把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，推动区域协调发展，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。现在，已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段。

共同富裕是全体人民共同富裕。“新时代这十年是兰考发生历史性变化的十年，我们成功兑现‘三年脱贫，七年小康’庄严承诺，地区生产总值、全县人均收入实现了成倍增长，为扎实推进共同富裕打下了坚实的基础。”河南省兰考县委书记李明俊代表说，“朝着乡村振兴、共同富裕的方向，我们将继续努力走在前、作示范。”

这十年，我国区域协调发展呈现新格局。2013年至2021年，我国中部、西部地区生产总值年均增速分别为7.5%、7.7%，分别快于东部地区0.5、0.7个百分点。

重庆市沙坪坝区委书记唐小平代表说：“长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设等重大战略部署落地，为沙坪坝带来了重大发展机遇，从经济总量到发展质量，从城乡面貌到人民生活，都展现出新气象。”

民生是人民幸福之基。北京市门头沟区委书记金晖代表说：“我们扎实办好人民群众关切的教育、就业、医疗、养老等民生实事，民生保障、公共服务、社会治理水平持续提高，去年全区居民人均可支配收入达到约6万元。”

这十年，我国持续加强共享发展，发展成果更多更公平惠及全体人民。

非凡十年，我国经济社会发展取得了历史性成就，发生了历史性变革。近1亿农村贫困人口实现脱贫，历史性地解决绝对贫困问题，全面建成小康社会；2021年国内生产总值达到114.4万亿元，人均国内生产总值超过1.2万美元……这些都为促进共同富裕奠定了坚实基础。

代表们纷纷表示，我们迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，要继续采取有力举措，扎实推进全体人民共同富裕。

要在新起点上接续奋斗，推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展

让人民生活幸福是“国之大者”。习近平总书记强调：“要在新起点上接续奋斗，推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。”

鼓励勤劳创新致富。浙江省嘉善县委书记江海洋代表表示，实现共同富裕，共同奋斗是根本途径，要为人民群众提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，提高就业创业能力，增强致富本领，形成人人参与的发展环境，让一切创造社会财富的源泉充分涌流。

坚持基本经济制度。“必须坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，继续做大做好‘蛋糕’。”浙江省宁波市萧王庙街道滕头村党委书记、村委会主任傅平均代表说，滕头村去年生产总值达125亿元，集体控股企业发挥支柱作用。与此同时，村里通过提供创业贷款、政策信息指导等服务，帮助更多村民干事创业。

尽力而为量力而行。“要以更大的力度、更实的举措让人民群众有更多获得感，同时也要把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。”山西省忻州市委书记朱晓东代表说，作为曾经的集中连片特困地区，忻州一方面做大经济总量，实现居民收入增长和经济增长同步，另一方面办好民生实事，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。

坚持循序渐进。作为共同富裕示范区，浙江初步形成了示范区建设的目标、工作、政策和评价体系，基本公共服务均等化实现度超过98%，城乡居民收入倍差从2013年的2.37缩小到2021年的1.94。“通过一年多的努力，我们进一步深化了对共同富裕实践路径的探索。”江海洋说，要脚踏实地干起来，稳步朝着共同富裕目标迈进。同时，实现共同富裕是个长远目标，需要一个过程，要循序渐进、因地制宜探索有效路径。

要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕

发展是解决我国一切问题的基础和关键。习近平总书记指出：“要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”。

代表们表示，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，是实现社会主义现代化和共同富裕的必由之路。

促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。“要巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫和新的致贫，同时，全面推进乡村振兴，让乡亲们的生活芝麻开花节节高。”内蒙古自治区鄂温克族自治旗委统战部部长雪萍代表说。

“推进共同富裕，要着力扩大中等收入群体规模。”河南省潢川县双柳树镇驻郑州农民工党支部书记黄久生代表认为，要抓住进城农民工、高校毕业生、技术工人等重点群体精准施策，推动更多人迈入中等收入行列，同时推进分配制度改革，推动形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。

公共服务普及普惠是共同富裕的重要内容。“扎实推动共同富裕，加快推进基本公共服务均等化不可或缺。”江苏省泗阳县委书记马伟代表说，要大力实施教育高品质提升行动计划，全力推进“健康泗阳”“安居泗阳”建设，让发展成果更多更公平地惠及人民群众。

既要“富口袋”，也要“富脑袋”。“推进共同富裕，不仅是物质财富不断积累的过程，也是精神生活日益丰富的过程。”来自北京市河北梆子剧团的王洪玲代表经常深入基层一线演出，“作为一名文艺工作者，我要把更多高质量的作品送到百姓身边，丰富人民精神文化生活。”

中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员徐晓明说：“继续扎实推进全体人民共同富裕，要坚持以人民为中心的发展思想，充分调动广大人民群众的积极性、主动性、创造性，不断把‘蛋糕’做大做好，同时切好分好‘蛋糕’，推动社会全面进步和人的全面发展。”

征途漫漫，惟有奋斗。在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，继续扎实推进共同富裕，不断增强广大人民群众的获得感、幸福感、安全感，一定能绘就更加幸福美好的新图景。

（本报记者张枨、窦皓、刘新吾、孙振参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月16日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)

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