张 晔

党的十八大以来，在党中央坚强领导下，我国科技事业发生历史性、整体性、格局性重大变化，成功进入创新型国家行列，走出一条从人才强、科技强，到产业强、经济强、国家强的发展道路。各地重大科技成果相继涌现，经济发展动能强劲。为庆祝党的二十大胜利召开，本报今起推出“向党汇报说巨变”系列特刊，展现10年来我国各地科技发展的重要成就，以及科技发展给人民生活带来的巨大变化。

原标题：江苏：交出科技创新高分答卷

首次实现千万核心并行第一性原理计算模拟的“神威·太湖之光”超级计算机。江苏省科技厅供图

10月9日，我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”，在酒泉卫星发射中心成功发射升空，实现了我国天基太阳探测卫星跨越式突破。

而将与之携手对太阳展开研究的则是2021年我国发射的第一颗探日卫星“羲和号”，其科学与应用系统由南京大学负责建设。未来“夸父”与“羲和”，或将成为我国科学家“追日”的最强搭档。

党的十八大以来，江苏不断加大研发投入，重视培养高层次人才，布局重大创新平台建设，原创成果竞相涌现，创新实力显著提升。2021年，江苏省全社会研发投入超3400亿元、是2012年的2.6倍以上；省研发人员超过90万人，其中两院院士118人、数量领先全国；万人发明专利拥有量达41.2件，较2012年增长6倍多，是全国平均水平的2倍；科技进步贡献率达66.1%，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达47.5%……一系列数据显示了10年来，江苏科技事业取得的显著成效。

江苏作为我国首个创新型省份建设试点省，在全国创新大局中占据着重要的位置。党的十八大以来，江苏省委、省政府始终坚持把科技创新摆在江苏发展全局的核心位置，从确立“聚力创新”的鲜明导向，到坚持“创新引领”的发展路径，再到发出建设“科技强省”的动员令，创新已成为了江苏最鲜明的时代特征，更成为了全社会的自觉追求和共同行动。

江苏省科技系统围绕实现高水平科技自立自强，统筹当前需求和长远发展，提出“企业是主体、产业是方向、人才是支撑、环境是保障”的工作理念，推动全省科技事业取得明显成效，为全省经济社会高质量发展提供了有力支撑。

加码科研力量，原创成果竞相涌现

江苏省委书记吴政隆表示：“江苏始终牢记‘关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的’，深入实施创新驱动发展战略，着力突破‘卡脖子’技术，加快实现科技自立自强的奋斗历程。”

这10年，江苏布局重大创新平台，战略科技力量培育取得新突破。科研力量的“升级加码”，使得创新成果竞相涌现。

高起点建设实验室——网络通信与安全紫金山实验室等被纳入国家战略科技力量布局；省部共建有机电子与信息显示、放射医学与辐射防护等国家重点实验室；深海技术科学太湖实验室初步建成世界集成规模最大的船舶与海洋装备总体性能试验设施群。

高标准建设技术创新中心——国家生物药等技术创新中心启动建设，并发布了首批核酸药物技术攻关项目榜单；核酸药物技术创新平台、类器官药物筛选创新平台建设积极推进。

高层级建设重大科研设施——未来网络试验设施、高效低碳燃气轮机试验装置等落户江苏；国家超算无锡中心先后三次获得国际高性能计算应用领域最高奖戈登·贝尔奖。

在今日的江苏创新版图上，科技创新能力得到了显著提升，锻造了“奋斗者”号载人潜水器等一批“国之重器”，形成了一批重大原创成果。

坚持“四个面向”，创新链产业链融合

激光技术在制造领域发挥着越来越重要的作用，而高精度矢量扫描器件数字振镜的生产始终是我国激光设备行业的一个“心病”。

近日，记者从国内振镜产品龙头企业江苏金海创科技有限公司了解到，通过“揭榜挂帅”3年攻关，江苏省产业技术研究院JITRI-Sioux联合研发中心为该企业开发的数字振镜生产样机正式下线。

江苏金海创科技有限公司负责人表示，仅2019年，高端激光振镜市场规模就达到了30亿—50亿元，由此涉及到的下游激光装备超过千亿元。高精度数字振镜的成功开发，将极大地助推我国智能制造产业的发展。

近年来，江苏持续加强关键核心技术攻关，瞄准国际前沿和关键环节，着力锻长板、补短板，增强产业链供应链自主可控能力。

“我们坚持‘四个面向’，加强基础研究、技术攻关、成果转化和产业化等创新活动的全链条部署，集中力量打好关键核心技术攻坚战。”江苏省科技厅厅长王秦介绍说，全省积极探索重大科技任务组织实施机制，根据不同任务类型，针对不同创新主体，探索“任务定榜”“前沿引榜”“企业出榜”“需求张榜”等方式，取得了明显成效。

面向科技前沿，江苏已累计支持了35位顶尖科学家领衔实施前沿引领技术基础研究重大项目，10年来承担国家自然科学基金项目约4万项，获国家科学技术奖通用项目439项、居各省（自治区）之首，王泽山院士、钱七虎院士相继获得国家最高科学技术奖。

面向经济主战场，江苏累计立项实施了1197个重大科技成果转化项目，直接带动新增销售5418亿元、利润666亿元，纳米科技、超级计算、生物医药、物联网等产业领域的关键核心技术和重大产品创新水平位居前列。

面向重大需求，江苏瞄准高端装备、前沿材料等重点领域，累计实施了1000多项产业前瞻及关键核心技术研发项目，突破了一批关键技术瓶颈。

面向人民生命健康，江苏发挥科技支撑民生作用，累计组织实施102项重大社会发展科技示范工程项目，布局建设了20个省级临床医学研究中心。

在成果转化方面，创新链与产业链已深度融合。江苏省技术产权交易市场、先进技术成果长三角转化中心等科技资源配置载体，极大地推动了优势技术成果转化与战略性新兴产业培育紧密衔接，每年推动实施一批重大科技成果转化项目，纳米、超算、物联网、生物医药等产业和创新水平均居全国前列。

科技不断进步，经济增长韧性强劲

今年以来，面对种种变化和冲击，江苏勇挑大梁，以科技创新推动高质量发展，经济增长呈现强劲的韧性。

今年1—8月，江苏省高新技术产业产值同比增长10.5%，其中，新能源、数字经济等相关产业保持较快增长，产业结构调整不断深化，新旧动能接续转换。

近年来，江苏持续巩固企业创新主体地位，创新型企业集群不断壮大，大力培育高新技术企业，实施高新技术企业“小升高”行动、促进科技型中小企业研发“春风”行动；推进优化高新技术企业认定管理服务改革，累计下达高新技术企业培育资金46.3亿元。2021年江苏省高新技术企业总数达3.7万家、居全国第二；科技型中小企业数量超过7.2万家，成为全国首个科技型中小企业突破7万家的地区。

大力优化企业创新发展环境，江苏的国家级孵化器数量、面积及在孵企业数持续保持全国第一。全省企业科技税收减免额超过1000亿元。

为促进农业科技成果转化，聚焦粮食安全加强研发攻关，江苏建设了31家种质资源库，收集农业种质资源近7.2万份。累计育成主要农作物新品种642个，为种业科技创新提供支撑，在保障种源安全和支撑区域农业发展方面发挥了重要作用，农业科技进步贡献率达70.9%。

奋进新征程，建功新时代，科技进步已经成为推动江苏经济增长的主要动力。

(责编：罗知之、章斐然)

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