本报记者 乔 栋

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城镇老旧小区改造一头连着民心，一头连着发展，对于扩内需、惠民生、促进高质量发展意义重大。新增停车位、迁改路灯线杆、完善小区绿化、提升物业服务……近年来，山西省晋城市不断完善基础设施，改善人居环境，改造水、电、气等生活设施，更好满足居民的日常生活需求。

坐在小区花园里的长椅上，弓福梅悠闲地看着树下穿行的车辆。作为山西省晋城市林业系统的一名退休职工，65岁的弓福梅对东街街道凤翔社区改造前后的变化，感触很深。

10月底前，晋城市将改造完成今年计划的130个老旧小区。晋城市住建局局长马阳光介绍，城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，“老旧小区基础设施更加完善，服务和管理也上了新台阶。”

治理乱搭建

街巷更宽阔

碰到弓福梅时，她刚带着小孙子来到小区的广场。阳光从茂密的梧桐树叶缝隙中洒下来，蓝色与橙色搭配的塑胶地面清新亮眼，孩子们在广场一角的“挖沙区”玩得不亦乐乎，嬉闹的声音飘扬在花园上空。这个花园广场是凤翔社区改造后的3个广场之一，居民们有了茶余饭后遛弯的新去处。

据凤翔社区党支部书记李海军介绍，社区共有60栋7层楼房，分别归属不同的单位。各有归属的结果，就是管网老化、年久失修的问题越来越突出。

“有一次我们小区有个单元一楼水管渗漏。因为当年修的管道雨污不分流，味道直冲2楼，两家因为这个吵了起来。本来不是什么大事，却引发了邻里纠纷。”李海军介绍，“我们去协调，更换起来却比较麻烦。一根主排水管，要换需要楼上楼下商量好，整体都换。得亏赶上了老旧小区改造提升，一步到位！”

此前，凤翔社区内部大量围挡的存在，也让本就逼仄的空间更堵塞。凤翔社区处在晋城市中心，社区内的实验小学与幼儿园是人流密集场所。弓福梅曾在接孙子放学时目睹交通事故的发生，给“市长热线”打过电话：“家长们在外面接孩子放学得躲着道，车辆根本不避让。家长乱哄哄挤作一团，很容易引发交通事故。”很快，她的建议得到回应，有关部门在放学时对该路段采取临时交通管制措施。

但这依然不是“治本”办法。社区网格员刘完生说：“有一次我送孩子上初中，早上7点钟出门，一个小时堵得出不去，孩子最后硬是迟到了。归根到底，是要解决小区道路环境差、乱停乱放的问题。”群众的呼声越来越强烈，2019年底，晋城市重点围绕老旧小区的基础设施提升，分三批进行改造。凤翔社区位列第一批10个改造社区之内。

新增停车位850多个，新增标示线路4600米，拆除广告匾额650处，路灯线杆迁改100余根，拓宽街巷13条……前后一年时间，凤翔社区不断更新设施。“现在我们社区拆除了原来各小区之间的围挡，感觉空间变得更大了。”社区干部、老住户张宁介绍，“秩序好多了，大家的心情也更舒畅了。”

绿化大提升

环境更整洁

“来啦，还是老样子？”店主老马识别度很高，他留着络腮胡，和老顾客打着招呼。

晋城市民张志超对位于凤台社区的“老马过油肉”情有独钟：“晋城的过油肉和山西传统名菜过油肉不同，我们这里是带汤的，哧溜着就喝进去了。”得空的工夫，老马回忆以前的场景：“也就这两三年，变化真大。以前就是社区里的一块空地上，商户在这摆几张桌子，算是占位。来得迟了，就没有好位置了。”

现在，凤台社区整齐的街面上，改造一新的集市集合了小吃、菜市，商户们有了自己的固定摊位，挂上了自己的招牌，“现在环境更加整洁、车更好停了，来的客人自然更多，我每个月能多赚几千块呢！”老马嘿嘿笑着。

凤台社区是晋城市最早进行老旧小区改造的“示范点”。社区主任姚云云介绍，建于1985年的凤台社区有6648户住户。2020年以前，这里汇集了40多栋楼房，还有诸多门面、驻地单位，小区里遍布电线“蜘蛛网”，违建门房连接成片，改造难度很大。“有一次施工被阻拦。因为改造提升要打通微循环路，居民的自建房要被拆迁。经过反复沟通说服，才顺利将违章建筑拆除。”

小区的绿化提升，是改造的重要内容。“但绿化改造是个技术活。”晋城市城区住建局副局长闫忠斌深有感触。为了亮化小区，改造施工方特意买了成品苗木栽植进去。可没成想，第二天施工队到现场一看，有两棵树被群众连根刨掉，“我们走访才意识到，因为老旧小区普遍是低层，成品苗木遮光比较严重，所以没有受到大家欢迎。”那件事发生后，施工团队又连夜换栽矮化苗木品种。

在晋城市高平市友谊小区，8栋老楼穿上新衣，楼下的小广场被绿植和花卉包围。出门不远，便是一个“口袋公园”，白色的小门状若蚕茧，道路曲径通幽，若从空中俯瞰，则是一个飘扬的丝带造型。“这是一个‘潞绸’主题公园。”高平市北城街道党工委书记原亮亮介绍，利用老旧小区周边边角地、废弃地，“我们围绕‘增绿’和游园小品，结合群众需求，因地制宜增加健身器材、景墙雕塑等。今年打造了50个‘口袋公园’，让群众推门见绿、移步入园。”

物业强服务

社区更安居

今年60岁的邢永爱，提起现在的凤台社区，首先提起的是物业服务的改善。

面子提升，里子更要提升。让专业物业公司来运营，是维护老旧小区正常运行的必然选择。但长久以来，老旧小区物业一直是短板。凤翔社区物业公司负责人毋江豫一开始挺犹豫：“以前我们不愿意接老旧小区。以这小区为例，我们50名员工，物业费加起来刚够发工资。加上老旧小区管网老化总容易出问题，一看就是‘赔本买卖’。但改造提升完之后解决了很多问题，给我们进入老旧小区提供了新的机遇。”

在凤翔社区，一台扫地机器人正在街道上缓缓工作，它经过后的道路干干净净。“这是我们引入的物业专用扫地机器人，提前设定好线路，它会定时定点去工作，减轻了保洁人员的工作压力。”在智慧社区监控中心，36路摄像头对准了小区各个出入口，为老旧小区群众的生活安全提供保障。

“我们凤台社区有16户独居老人。”姚云云打开智慧社区云平台，16户老人的居家位置在地图上清楚展现。右下角有一项独特数据——用水量，“这里显示着每位老人每天的用水数据，如果连续一天以上用水量是0，我们的社区人员和物业人员就会‘敲门’，确保老人的状态稳定健康。”

借助改造后新装的摄像头和人脸智慧识别系统，社区安防得到升级。63岁的居民毋先萍说，“我们的智慧社区有陌生人识别和轨迹追踪，从哪来、到哪去，看得清清楚楚。”

除了硬件设施的提升，社区服务也在不断优化。毋先萍的丈夫在病床上躺了近20年，平时出去检查看病，家人们不在时，都是社区的人抬上抬下，毫无怨言。提起社区多年对她的帮助，毋先萍不觉抹泪。毋先萍也积极投身社区工作，她是居民代表，亦是网格辅助员。平时邻里社区有什么事，她都抢着帮忙做。“我们家被评为最美家庭，靠我一个人不可能的，这个荣誉是整个社区的。”

“在老旧小区改造的基础上，我们采取‘社区党群服务中心+物业公司’双服务模式，并推动‘支部建在物业上’，推动全市84个社区、773个小区工作人员与物业管理人员‘双向进驻、交叉任职’，形成了党建引领下的社区治理共同体。”晋城市委组织部部长辛艾艾介绍，“我们还推动制定《晋城市物业管理条例（草案）》，建立物业准入退出机制，目前，晋城市老旧小区物业覆盖率从46.8%增加到92%。”

《 人民日报 》（ 2022年10月17日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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