本报记者 邱海峰

图①：广西南宁武鸣安凤岭风电场。

彭 寰摄

图②：江苏连云港港集装箱码头。

王 春摄

图③：江西赣州石城工业园区的工人在施工。

朱海鹏摄

习近平总书记在党的二十大报告中阐述了过去5年的工作和新时代10年的伟大变革。10年来，中国经济实力实现历史性跃升。

现场聆听党的二十大报告后，广大代表对报告中提到的中国经济成就倍感振奋、纷纷点赞，对中国经济未来发展信心十足、充满期待。

历史性跃升，振奋人心

十年砥砺奋进，十年成就非凡。党的二十大报告提到一组数据：国内生产总值从54万亿元增长到114万亿元，我国经济总量占世界经济的比重达18.5%，提高7.2个百分点，稳居世界第二位；人均国内生产总值从3.98万元增加到8.1万元。

中国经济实力实现历史性跃升，与会代表深有感触。“这10年，我国发展理念、发展方式深刻变革，经济建设取得重大成就，我们为党和国家取得的伟大成就感到骄傲和自豪。”党的二十大代表，徐工集团党委书记、董事长杨东升说，党中央对振兴实体经济高度重视，徐工从中受益匪浅。经过10年发展，徐工集团出口收入、主机销量实现大幅增长，营业收入已连续两年突破1000亿元，均创历史新高。

党的二十大代表、三只松鼠股份有限公司党委书记潘道伟听了报告很受鼓舞：“国家经济实力不断壮大，人们消费能力显著提升，这让我们公司享受到了时代发展的红利。10年间，公司实现了从年营收100万元到超100亿元的飞跃发展。”

发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。报告指出，经过接续奋斗，实现了小康这个中华民族的千年梦想，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，全国832个贫困县全部摘帽，近1亿农村贫困人口实现脱贫，960多万贫困人口实现易地搬迁，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出了重大贡献。

党的二十大代表、贵州省黔西市新仁苗族乡化屋村党支部书记许蕾听到报告中关于脱贫攻坚的内容，激动地竖起大拇指。许蕾表示，曾经的化屋村，出村靠步行、吃粮靠救济、饮水靠人背、住房茅草堆，贫困发生率一度高达63.63%。“10年来，化屋村发生了翻天覆地的变化：告别贫困，道路通达，自来水进家，天更蓝、山更绿、水更清，2021年人均可支配收入达19304元，比2012年翻了三番，村民的生活越来越幸福。”许蕾说。

新发展理念，全面贯彻

理念是行动的先导。党的十八大以来，在习近平经济思想的科学指引下，坚持新发展理念，中国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。

从载人航天到探月探火，从深海深地探测到超级计算机，从卫星导航到量子信息……报告提到一系列重大成果并指出，10年来，基础研究和原始创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大。在接受本报记者采访时，代表们围绕报告内容畅谈各自领域全面贯彻新发展理念、推动高质量发展的成绩与感悟。

党的二十大代表、山东大学党委书记郭新立很关注报告提到的基础研究和原始创新等内容。郭新立表示，高校是国家创新体系的重要组成部分。近年来，山东大学持续加大数学、物理、化学、生命科学等基础学科的支持力度，提升基础医学、空间物理、岩土工程等领域基础研究能力。“同时，我们加快成果转化，桥隧工程空天地一体化地质探测及检测新技术、氧化铝特种陶瓷材料及相关应用、岩土工程地质力学模型试验系统及探测技术等一大批成果转化落地，助力国家和区域新旧动能转换。”郭新立说。

杨东升认为，报告提到的建设现代化产业体系非常重要。他从企业发展的角度举例说，通过不断改革创新和优化产业结构，徐工进入高质量、高效率、高效益、可持续的发展新时期。公司自主研发世界第一条起重机智能化生产线，如今的生产车间内，机器人设备进行智能化焊接，日产起重机40台，效率提高1.5倍。

报告指出，要加快发展方式绿色转型。作为一名来自基层一线的工程技术人员，党的二十大代表、中国铝业集团包头铝业公司装备能源部主管工程师徐俊霞深刻体会到绿色低碳给企业发展带来的喜人变化。“聚焦绿色低碳发展，我们加快推动技术节能改造，全力推进风、光新能源建设，用上清洁干净的绿色能源，走上了一条绿色低碳高质量发展的新路子。”徐俊霞说。

高质量发展，满怀信心

发展是党执政兴国的第一要务。报告提出，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。听了报告后，与会代表对中国经济高质量发展满怀信心，干劲更足。

作为一家民营企业负责人，党的二十大代表，圣农集团党委书记、圣农发展董事长傅光明十分关注民营经济发展，他留意到报告提出“构建高水平社会主义市场经济体制”“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。傅光明说：“党的十八大以来，圣农发展迎来‘高光时刻’。今年6月，具备完全自主知识产权的父母代种鸡雏批量供应市场；到今年底，圣农父母代种鸡的产能有望增至2000万套。接下来，我的责任就是进一步把农业项目做好，把白羽肉鸡种源做好。”

郭新立表示，报告提出必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，山东大学将抓好落实，扎根中国大地办教育，坚定不移走好人才自主培养之路，加快培养一批战略科学家和战略团队，以高质量人才培养、高水平科学研究、高效能社会服务，为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供不竭动能。同时，持续加强前沿科学中心、集成攻关大平台等重大科研平台建设，加快建设国家战略科技力量，支撑实现高水平科技自立自强，服务经济与社会高质量发展。

围绕推进高水平对外开放，报告提出“加快建设贸易强国”“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”。党的二十大代表、天津海关关长赵革表示，为实现进出口货物快提快出，天津海关与天津港集团联手，在全国率先推出进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”创新模式，将海关指令嵌入港口作业系统，推动口岸通关更便捷。接下来，天津海关将持续优化口岸营商环境，全力以赴助力天津港打造世界一流的智慧港口、绿色港口。

许蕾注意到，报告强调全面推进乡村振兴，她表示，“我们将认真贯彻落实党的二十大精神，坚持把基层党组织建设好、把生态环境保护好、把民族文化传承好、把乡村产业发展好，牢记嘱托、砥砺奋进，在新时代乡村振兴中取得新的胜利。”

(责编：罗知之、陈键)

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