本报记者 姚亚奇

原标题：让中国人端牢端稳中国饭碗

10月16日是世界粮食日。金秋时节，稻谷飘香。从我国东北到西南，从华北和黄淮海地区到长江中下游地区，秋粮收获一派繁忙景象。

党的十八大以来，我国粮食和重要农产品供给稳定，保障国家粮食安全的基础愈发扎实。我国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。

在丰收的田野上，每一份收获的喜悦背后，都离不开在粮食领域长期耕耘的功勋模范。

英雄模范，中华民族的闪亮坐标；功勋荣誉，激励前行的精神动力。“杂交水稻之父”、“共和国勋章”获得者袁隆平，“中国小麦远缘杂交之父”、小麦育种专家李振声，玉米专家、“最美奋斗者”李登海……在粮食领域作出突出贡献的功勋模范们，把论文写在大地上，为端牢端稳中国饭碗作出了重要贡献。

2019年9月29日，在新中国成立70周年前夕，党和国家以最高规格向8位英雄模范颁授“共和国勋章”。被称为“杂交水稻之父”的袁隆平就是其中的一位。

袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广，发明“三系法”籼型杂交水稻，成功研究出“两系法”杂交水稻，创建了超级杂交稻技术体系，为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出杰出贡献。

为解决中国粮食问题，几十年来，袁隆平领衔的科研队伍接连攻破难题，超级稻亩产700公斤、800公斤、1000公斤、1100公斤……世界纪录一次次被刷新。

袁隆平生前常说起两个梦，一个是禾下乘凉梦，另一个是杂交水稻覆盖全球。如今，我国稻谷生产量世界第一，2021年达2.128亿吨，其中杂交水稻种植面积超过一半，累计种植面积超过6亿公顷；从越南的湄公河畔、印尼的苏门答腊岛，到巴基斯坦的印度河平原……杂交水稻已推广种植和引进试种到数十个国家和地区，海外种植面积达700万公顷。

在我国南方，袁隆平改良水稻，大大提高了产量，解决了中国人的温饱问题；而在我国北方，被誉为“中国小麦远缘杂交之父”的李振声将一生交付于小麦研究，通过培育小麦良种，一度让小麦的产量超越水稻。

1956年，面对小麦条锈病疯狂蔓延致使粮食产量大幅度减少的危机，李振声决定培育抗病良种，提高小麦对抗疾病的免疫力。经过20多年实验、失败、再实验的过程，他率领团队成功育成小偃系列小麦新品种。

李振声在科研上不懈努力，终于为中国的小麦种植带来翻天覆地的变化——1980年，抗病新品小偃系列开始推广，种植1.5亿亩，相较于之前增产60亿公斤。与此同时，小偃系列的其他良种也培育成功，累计70个，种植面积多达3亿亩，增产75亿公斤。

2006年，李振声获得国家最高科学技术奖。现在，李振声依旧与小麦为伴，带领团队继续研究黄淮海盐碱地小麦生产课题。

与李振声一样，“最美奋斗者”李登海也依然坚守在玉米育种科研一线。

多年深耕玉米育种行业，李登海培育出叶子向上长的紧凑型玉米品种，更加耐密植，利于高产。他带领的种业科研团队不断刷新玉米单位产量：1989年，“掖单13号”夏播玉米亩产1096.29公斤，成为我国第一个亩产突破1000公斤的紧凑型玉米杂交种，并首创世界夏玉米高产纪录。随后，又创造出我国第一个亩产超过1100公斤和亩产达1239.14公斤的高产纪录；2013年，“登海618”在新疆种植，亩产达到1511.74公斤，成为我国第一个春玉米亩产突破1500公斤的紧凑型玉米杂交种。

目前，李登海团队育成的120多个紧凑型杂交玉米新品种通过国家和省级审定，在全国累计推广13亿亩。

除了袁隆平、李振声、李登海，还有国家水稻产业技术体系养分管理岗位科学家、全国五一劳动奖章获得者周卫，中国农科院植保所研究员、全国五一劳动奖章获得者陈万权，国家马铃薯产业技术体系首席科学家、全国三八红旗手称号获得者金黎平……在粮食生产领域，在农业科技研究一线，一大批功勋模范矢志不渝、无私奉献，助力中国特色粮食安全之路稳健前行。

（本报记者 姚亚奇）

(责编：罗知之、陈键)

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