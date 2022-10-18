本报记者 孔德晨

10月13日，大批出口商品车在山东港口烟台港集结准备装船。

唐 克摄（人民视觉）

观众在服贸会首钢园区的文旅服务专题展区游览购物。

新华社记者 韩 旭摄

浙江省金华市金东区工业园区，一家自动化生产光伏太阳能组件公司技术工人正在对外贸订单产品进行单片质量检测校验。

杨梅清摄（人民视觉）

位于江苏如皋经济技术开发区的威格(江苏)电气设备有限公司是一家外资企业。图为该公司生产车间里，工人正在赶制出口海外的电机产品。

徐 慧摄（人民视觉）

参观者在东博会越南馆购买咖啡。

新华社记者 张爱林摄

广西钦州港海关工作人员在对跨境货物运输一站式办理的数据进行整理统计。

新华社记者 张爱林摄

连续5年保持全球货物贸易第一大国的地位、服务进出口规模连续8年稳居全球第二、外贸企业数量达到56.7万家、2021年新设外商投资企业数量4.8万家……十年间，中国对外开放水平达到前所未有的高度。

开放，是当代中国的鲜明标识。当前，世界经济面临多重挑战，而中国对外开放的大门只会越开越大。未来，中国将继续坚定支持经济全球化，坚定不移推动高水平对外开放，加快构建新发展格局，为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

货物贸易：262.3万亿元

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10月3日清晨,阳光洒在海面，粼粼波光与汽车玻璃反射的阳光交相辉映。山东港口烟台港蓬莱港公司第七泊位上，随着最后一辆商品车成功登船，这艘满载3280辆商品车的“地中海干线”轮圆满完成作业计划，即将驶出国门。

为确保这次作业顺利，烟台港滚装物流公司和烟台港蓬莱港公司下了不少功夫。“因是国庆期间，人手不足，我们在兼顾公司特色货源场地的情况下，统筹安排商品车的堆存场地，并通过临时性封闭行政通道等方式，保证了场地的质量和面积。”蓬莱港公司有关负责人说。

烟台港有关负责人介绍，今年以来，港口提质增效迈上新台阶，前三个季度完成货物吞吐量3.02亿吨，同比增长9.4%。

这是中国贸易规模迈上新台阶的十年。国家统计局数据显示，2013-2021年，中国累计货物贸易进出口262.3万亿元，年均增长5.4%。其中出口144.7万亿元，年均增长5.9%；进口117.6万亿元，年均增长4.7%。

这是贸易质量效益稳步提升的十年。随着中国货物贸易结构调整和转型升级的推进，一般贸易方式进出口占比不断提升。2013-2021年，中国一般贸易方式累计进出口149.8万亿元，占同期累计货物进出口总值的57.1%；加工贸易累计进出口72.6万亿元，占同期累计货物进出口总值的27.7%。

这是外贸国际地位不断上升的十年。2013年，中国货物进出口规模首次达到4万亿美元后，2021年又连续跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，达到了历史高点。中国货物进出口占国际市场份额从2012年的10.4%提升到2021年的13.5%，2017-2021年连续五年保持全球货物贸易第一大国的地位。

这是外贸增长新动能澎湃的十年。十年来，中国市场采购、跨境电商等外贸新业态快速兴起。2021年，中国市场采购出口9303.9亿元，跨境电商进出口1.98万亿元。目前，中国已设立全国市场采购贸易方式试点31个，跨境电子商务综合试验区132个，外贸新业态先行先试“试验田”不断扩大。

服务贸易：41.1万亿元

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石榴，樱桃，丝瓜，竹子，奇石，一只蝈蝈在收获的时节四处觅食——在2022年服贸会首钢展区，这部名为《秋实》的中国传统文化与现代科技融合创新的短片吸引了不少观众驻足观看。

服贸会上，一大批高科技产品展现了中国服贸领域的蓬勃生机：在XR演播室内，集VR、AR、MR于一体的XR虚拟拍摄技术，将现实环境与虚拟环境完美融合转换；外形各异的机器人，或穿梭于展台间充当参展商“宣传大使”，或灵活攀爬作业展示自己的“负重绝技”；中国航天科工二院23所展示的X波段相控阵天气雷达，只需1分半钟就可完成一次扫描，从而更快速捕捉到天气要素变化……

十年间，中国服务贸易发展表现不俗。

看总量，服务进出口规模持续扩大，连续八年稳居全球第二。2013-2021年，中国累计服务进出口总额41.1万亿元，年均增长6.4%，比货物贸易年均增速快1个百分点。其中服务出口15.1万亿元，年均增长8%；进口25.9万亿元，年均增长5%。服务出口竞争力不断增长，带动服务贸易逆差大幅收窄。2021年，服务出口增速快于进口26.6个百分点，服务贸易逆差同比下降69.5%，创2011年以来的新低。

看结构，服务贸易结构逐步优化。随着中国服务业开放领域扩大，知识密集型等新兴服务贸易发展强劲。2013-2021年，中国累计知识密集型服务进出口2.1万亿美元，年均增长9.3%，占服务贸易进出口总额的比重由2012年的33.6%提升至2021年的43.9%。其中，知识密集型服务出口1.1万亿美元，年均增长11.5%；出口增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务等。知识密集型服务进口1.1万亿美元，年均增长7.1%；进口增长较快的领域有电信计算机和信息服务、金融服务等。

从海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，到全国版跨境服务贸易负面清单；从国家服务贸易创新发展试点，到探索建设国家服务贸易创新发展示范区，服务贸易对外贸增长贡献度逐步提高，成为外贸转型升级的重要支撑。

外贸企业：56.7万家

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在集结了7万多家商户的浙江义乌国际商贸城小家电专区，义乌一家外贸公司的采购员正忙着为德国客户订购一批暖手袋。暖手袋店铺经营户袁茶芳介绍，以前暖手袋主要用于内销，今年大批欧洲客商前来询价，现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的节奏。

同样在商贸城里，新帅喜庆用品厂的老板丁丹丹刚发走一批圣诞用品的货。她告诉记者，随着今年下半年海运费明显下降，“发货难”得到解决。

目前，义乌市场主体已突破77万户。作为全球知名小商品集散地，义乌商品出口到230多个国家和地区，市场外向度高达65%以上，外贸是义乌的一张“金名片”。据义乌海关统计，前8月，义乌市进出口总值达3066.4亿元，较去年同期增长29.8%，增速高于浙江省11.0个百分点。

“这边压力给到义乌”——一句网友调侃的话语，不仅包含了对中国外贸企业的期许，更彰显了对中国制造的认可与信任。十年间，中国企业参与国际市场竞争的积极性进一步提升。2021年，全国有进出口实绩的外贸企业数量达到56.7万家，比2012年增长1.7倍。

生产经营更加灵活的民营企业，成为拉动中国外贸发展的重要“引擎”。2019年民营企业进出口额占外贸总值的比重首次超过外资企业，成为中国第一大外贸主体。2021年，中国民营企业进出口额达3万亿美元，比2012年增长1.4倍，年均增长10.3%；占外贸总值的比重为48.9%，比2012年提升7.3个百分点。

外贸企业努力从“中国制造”向“中国智造”转型升级，不断增强创新能力、品牌建设、营销能力，具有自主品牌、自主知识产权、自主营销渠道以及高技术、高附加值、高效益出口商品占比不断提高。“过去，中国企业注重出口更多产品，在意出口量多少；如今的中国企业则更重视产品的品质和品牌，外国消费者对中国品牌的认可度越来越高。”丁丹丹说。

今年三季度以来，外贸企业信心预期明显增强，持续展现较强韧性。中国贸促会的调研显示，受访外贸企业呈现出口额和利润双双向好的趋势，其中高附加值行业出口利润增长幅度大。

利用外资：1.2万亿美元

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近日，西门子能源与广东省能源集团有限公司签署新的合作协议，为揭阳大南海天然气热电联产项目和广东粤电云河发电有限公司天然气热电联产项目提供四套F级燃气-蒸汽联合循环机岛设备。

西门子能源有关负责人对记者说，这次为两个项目提供的F级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组与纯燃煤电厂相比，可实现二氧化碳减排将近60%。“目前，西门子能源已为粤港澳大湾区提供了18台重型燃机。我们始终重视在中国的合作与投资。”

外资对华投资持续增长，中国新投资机遇显现，政策红利吸引外商……十年间，中国始终是外商投资的“热土”。

——利用外资大国地位逐渐巩固。2013-2021年，中国非金融领域累计利用外商直接投资金额1.2万亿美元，2021年利用外资金额比2012年增长55.3%，年均增长5%。外商投资企业数量快速增加，市场主体活力不断增强。2021年，中国新设外商投资企业数量4.8万家，较2012年增长近1倍。

——外商投资产业布局持续优化。中国吸引外资更加注重结构优化，不断引导投资更多向高新技术产业、战略性新兴产业、现代服务业等产业倾斜。2017-2020年，连续4年缩减全国和自贸试验区外商投资负面清单，分别由93项、122项减至33项、30项，进一步放宽金融服务、高端制造、电子信息等领域外资准入条件。2021年，服务业实际使用外资9065亿元，占当年利用外资总额的78.9%，比2012年提高30.7个百分点。

——吸引外资能力不断增强。党的十八大以来，中国出台了一系列高水平投资自由化便利化政策，保护外商投资合法权益，营造法治化国际一流营商环境。2020年中国颁布实施《中华人民共和国外商投资法》，创新外商投资法律制度，对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，成为高水平对外开放的重要法治保障。根据世界银行排名，中国已连续两年跻身全球营商环境改善最快的前十个经济体之列。

对外投资：1.4万亿美元

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距泰国首都曼谷大约两个半小时车程的呵叻府是通往泰国东北部的“大门”，也是中泰铁路合作项目一期工程的终点，项目部监理总站就设立在这里。24岁的南塔蓬是监理总站的专职翻译，他说：“高铁技术中国有，泰国还没有。泰国未来也会有高铁，我希望在中国学习后回泰国学以致用。”

“中国建造”正助力多国推进互联互通。作为中泰两国共建“一带一路”的重点项目及泰国首条标准轨高速铁路，中泰铁路采用中国标准设计建造，将实现与中老铁路衔接，经老挝磨丁和中国磨憨可以抵达昆明。

十年来，中国对外投资合作量质齐升，在促进互利共赢、提升国际竞争力等方面发挥了显著的积极作用。

看对外投资规模，2013-2021年，中国对外投资流量稳居全球前列，对外直接投资流量累计达1.4万亿美元，年均增长8.2%。新冠肺炎疫情发生以来，中国统筹安排境外企业项目人员疫情防控和对外投资发展，2021年，中国对外直接投资流量为1788亿美元，同比增长16.3%，占当期全球对外直接投资流量的10.5%，排名世界第2位。截至2021年末，中国对外直接投资存量27851亿美元，占当期全球存量的6.7%，比2012年提高4.4个百分点，排名由第13位上升到第3位。

看对外合作投资渠道，中国对外投资范围遍及全球189个国家（地区），设立对外直接投资企业超过4.5万家，尤其对“一带一路”沿线国家投资增长尤其迅速。2021年末，中国在“一带一路”沿线国家设立境外企业超过1.1万家，开展非金融类直接投资203亿美元，同比增长14.1%。2013-2021年，中国对“一带一路”沿线国家累计直接投资1613亿美元，为促进东道国经济发展作出了积极贡献。

自贸协定：19个

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“19年，19届东博会，我们从未缺席过。”在今年9月举行的第19届中国-东盟博览会上，越南中原传奇咖啡再次占据东博会咖啡销售份额第一名。越南中原集团股份有限公司上海代表处销售总监黎武强说：“东博会有力地推动企业在中国的发展，我们在中国已有300多个分销商，首家咖啡旗舰店也将在上海开业。”

过去十年间，中国与东盟交流渠道更加通畅，国际“朋友圈”持续扩大。

中国-东盟商务理事会有关负责人介绍，RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）能够顺利生效实施，中国-东盟自贸区起了积极的推动作用。随着贸易便利化程度不断加深，中国与东盟经济交流合作将再上新台阶。

中国始终重视多边经贸合作发展。十年来，中国自贸“朋友圈”不断扩大，自贸协定内容日益丰富，多领域开放水平已超过中国加入世贸组织时的承诺。

自贸试验区创新成果丰富。2013年，中国在上海设立了第一个自贸试验区，现已扩容至21个。21个自贸试验区各自发挥不同区位优势，不断推进制度性开放，创新示范引领作用不断增强。截至2021年，已向全国复制推广278项制度创新成果，进出口总额占到全国的17.3%，吸收外资占到全国的18.5%。2018年，海南自贸港建设启动，迄今已经推出120多项制度创新成果。2021年，中国出台《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，是中国跨境服务贸易领域的首张负面清单，代表了相应领域最高对外开放水平。

自贸协定向更高标准迈进。过去十年，中国对外签署的自贸协定数由10个增加到19个，与自贸伙伴的贸易额占全国贸易总额的比重由2012年17%提升至2021年的35%。自贸协定水平进一步提升，今年1月1日，RCEP正式生效实施，全球人口最多、经贸规模最大的自贸区正式落地。

(责编：罗知之、陈键)

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