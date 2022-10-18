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广交会300余万件“中国制造”线上展魅力 力拓海外市场

2022年10月18日08:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：广交会300余万件“中国制造”线上展魅力 力拓海外市场

中新社广州10月17日电 (记者 程景伟)第132届广交会正在线上举行，300多万件“中国制造”产品在“云端”集中亮相。记者17日登录广交会线上平台看到，当中不少展品为新产品，成为中国企业开拓海外市场的“利器”。

本届广交会参展企业超过3.5万家，展品数量超过306万件。其中，智能产品超13万件，绿色低碳展品超50万件，拥有自主知识产权的产品超26万件。

广东东莞有着“世界工厂”之称，当地持续推动产业转型升级，增强出口产品的竞争优势。据东莞市商务局统计，东莞共有208家企业亮相本届线上广交会，比上一届增加了20多家。与往届相比，本届东莞参展企业准备更充分，不少企业展出新品，积极拓展海内外市场。

东莞欧菲雅皮件有限公司是广交会的“常客”。该公司负责人表示，本届广交会上，公司在线上平台展示电脑包、背包、手袋三个系列产品共约60款，其中超过40%是新款产品。

据统计，本届广交会上，上海交易团有748家企业参展。其中，有15家上海企业申报了45件亮点展品，这些展品具有新功能、新工艺、新材料、新技术等特点。

上海老字号——中国第一铅笔有限公司年产铅笔超过15亿支，其旗下“中华牌”“长城牌”等品牌产品畅销海内外。为应对日益激烈的市场竞争，2019年开始，该公司在原有产品的基础上开发了一系列创新及衍生类产品，不断丰富产品种类和功能。本届广交会上，该公司展出了最新研发的手绘马克笔。

据该公司外贸部有关负责人介绍，该公司先后与哈哈炫动卫视达成“哈哈少儿”“画神闲”等IP授权战略合作，与伽作、七创社等设计团队达成“凹凸世界”动漫系列产品开发战略合作，提升品牌附加值，吸引了更多的年轻消费者。

近年来，越来越多的国内外消费者更加注重食品安全问题。对此，珠江桥生物科技股份有限公司在本届广交会上主打有机酱油、低盐酱油、无麸质酱油等健康创新产品。该公司还针对特色料理和食品加工业产品，推出了专场产品连线展示活动。

从10月15日至18日，广交会线上平台围绕电子家电、建材家装、工业制造等七大主题，开展200场新品首发首展首秀活动，帮助全球客商高效感知“中国制造”新魅力。(完)

(责编：罗知之、章斐然)
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