本报记者 常 钦

“酸甜的黄皮果、爽脆的红杨桃、软糯的番石榴……咱们新安是名副其实的水果之乡。”说起镇里盛产的水果品种，孔令辰总是滔滔不绝。作为广东省农业农村厅驻化州市新安镇乡村振兴帮扶工作队队长，如何让小水果长成“致富果”，一直是孔令辰牵挂的事。

作为发展产业的“明白人”，孔令辰带着工作队按照“百果飘香”产业发展思路，多措并举推进水果产业提质增效：首先强规划，协调省农科院等科研机构专家团队进村定规划、授技术、引新品，在新塘村、新安村两个村规模化种植红宝石青柚、香水柠檬等特色优质品种1500多亩。二是亮品牌，争取帮扶资金100万元构建水果品牌体系，提升特色水果市场知名度，小水果通过网络卖到了全国。

“借助帮扶单位力量，技术、资金等滋润沃野田畴。”孔令辰说，通过嫁接专家资源，持续优化水果品种和产业结构，黄皮果、番石榴、红杨桃等一批特色优势水果成果“出圈”，成为网红产品。目前，新安水果种植面积已超7万亩，年产值超13亿元。

延伸产业链，让小水果带来大效益。眼下孔令辰和工作队员正在为加快推动水果精深加工厂建设奔忙，筹措打造青年创业孵化园和百果飘香产业研究院，为农民提供水果加工、技能培训、电商物流等服务。好的服务引得一批涉农企业在新安落地，带动农村三产融合发展。

积极协调引入水果加工销售企业，提高农产品的附加值，有效打通农产品与市场衔接渠道。化州市橘安食品有限公司负责人钟见文来到新安镇红光村，创办“化橘安”品牌，发展优质橘红深加工的橘红茶。在企业带动下，红光村成立种养专业合作社，每年收购40多吨橘红，每斤收购价上涨近1元钱，乡亲们发展特色种植的积极性更高了。

如今在新安镇，水果能吃还“能看”，百果飘香开出“美丽经济”之花。秋日里，美丽村庄与各色果树相映成趣，不少游客进果园采摘游玩。“尝甜蜜百果、游美丽新安，以果为媒带富更多乡亲。”孔令辰说，今年，新安镇推出“甜蜜新安”农旅融合线路，还设置“水果集市”，邀请种植合作社、企业、采购商等线上直播推介，提升新安水果的知名度。

乡村振兴，生态宜居是关键。“让良好生态环境和人居环境为产业高质量发展赋能。”孔令辰带着工作队从乡村规划入手，发起乡村振兴擂台赛，晒幸福、比干净，推动乡村面貌大变化、颜值大提升，筹集233万余资金用于美丽乡村建设，打造现代农业产业发展的孵化器。

“从脱贫攻坚战场到乡村振兴新征程，从小处着手，踏实做好每一步，作为新时代的青年，我一直在路上。”孔令辰坦言。在新安，这个距离广州约400公里的粤西小镇，孔令辰又开始新的奋斗征程：“工作队将推动‘串点成线、连线成片、集片成带’，打造美丽乡村风貌带，带动发展民宿、商贸、旅游等业态落地生根，一棵棵果树将长成金字招牌，乡村更有吸引力，乡亲们在家门口乐享幸福生活。”

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 13 版）

(责编：罗知之、陈键)

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