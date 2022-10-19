程景伟

原标题：广交会中企“云端”抢抓RCEP贸易红利

中新社广州10月18日电 “炫酷的外表，完美的音质，多种功能可以满足多样化需求……”在第132届广交会“展商连线展示大厅”里，广东雷洋智能科技股份有限公司的业务员正在“直播带货”，展示、介绍多款便携蓝牙音响产品。

该公司外贸部销售总监叶得塔称，公司成立十余年间，产品主要出口至拉美、欧洲和中东市场，“但我们越来越意识到日本、澳大利亚等国的市场潜力巨大。”

令叶得塔欣喜的是，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效后，关税减让更加优惠，出口货物通关更加顺畅，“与去年相比，我们在澳大利亚和日本市场的增长最为明显，与RCEP其他成员国客户的接洽也在积极推进中”。

在全球新冠肺炎疫情蔓延、贸易保护主义抬头以及全球价值链重构的背景下，RCEP作为贸易和投资的重要引擎，持续为全球经济注入增长活力。

今年1月，RCEP正式生效。今年7月，中国海关总署通报称，RCEP实施半年以来，中国出口企业申领RCEP原产地证书和开具原产地声明26.6万份、货值979亿元(人民币，下同)，可享受进口国关税减让7.1亿元。

广交会目前达成协议的170多家全球合作伙伴中，来自RCEP成员国的合作伙伴多达40家，实现了RCEP成员国全覆盖。

“RCEP成员国既是广交会重要的企业来源地，也是广交会服务的主要贸易市场。”广交会副秘书长、中国对外贸易中心副主任文仲亮表示，本届广交会着力扩大参展范围、优化平台功能、丰富贸促活动、延长服务时间，与跨境电商联动互促，为包括RCEP区域在内的全球企业提供“足不出户、买卖全球”的全天候便利。

据了解，广交会各交易团积极组织企业参加广交会举办的多场RCEP线上对接会及政策宣贯会，助力中国外贸企业抢抓RCEP机遇。

江苏交易团表示，将充分利用好广交会线上平台服务时长延至5个月的机会，继续引导和帮助参展企业加强对RCEP市场的深入分析，适时调整优化市场布局战略及出口产品结构，力争获取更多的RCEP市场份额。

自营出口五金机械类产品的江苏省镇江市瑞琪机械进出口有限公司，产品远销欧美等国家和地区。本届广交会上，该公司负责人顾国英说：“在政府部门的帮助下，我们‘吃透’了RCEP有关规则。”RCEP生效后，公司业务进一步拓展到东南亚地区，外贸订单大幅增长。

通过本届广交会举办的多场线上活动，湖南华联瓷业股份有限公司也有效对接到RCEP市场的采购商。据介绍，该公司将重点拓展越南、日本、新西兰等RCEP成员国市场。

记者注意到，广州海关通过开展政策宣讲直播、线上主题论坛、在线咨询服务等方式，帮助参展企业了解RCEP政策，更好获取订单。

“我们咨询涉及日本等RCEP国家的订单问题，可以迅速得到指导反馈。”广州市新力实业有限公司海外业务总监柯波儿表示，今年1月至9月，该公司共申请签发RCEP优惠证书130份，货值约为1200万美元，预计今年全年享受到的关税减让优惠将达40余万美元。(完)

(责编：罗知之、章斐然)

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