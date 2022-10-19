海南推进海上风电项目开发建设
2022年10月19日11:35 | 来源：新华社
小字号
记者从海南省发展和改革委员会获悉，海南正积极推进海上风电项目开发建设。近日，大唐海南能源开发有限公司儋州120万千瓦海上风电项目、申能海南CZ2海上风电示范项目接连获批。
据介绍，“十四五”期间，海南将加大海上风电开发力度，重点开发临高西北部、儋州西北部、东方西部、乐东西部和万宁东南部海域共计11个场址，总开发容量约为1230万千瓦。目前，海南已确定海上风电示范、试验项目共6个，总投资约968亿元；海上风电项目配套建设装备制造产业项目共3个，总投资约165亿元。
目前，多家风电企业已进驻海南，抢占海上风电市场。（记者 吴茂辉）
(责编：岳弘彬、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备
- 人民网北京10月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，10月10-14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。…
相关新闻
- 评论
- 关注