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海南推进海上风电项目开发建设

2022年10月19日11:35 | 来源：新华社
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记者从海南省发展和改革委员会获悉，海南正积极推进海上风电项目开发建设。近日，大唐海南能源开发有限公司儋州120万千瓦海上风电项目、申能海南CZ2海上风电示范项目接连获批。

据介绍，“十四五”期间，海南将加大海上风电开发力度，重点开发临高西北部、儋州西北部、东方西部、乐东西部和万宁东南部海域共计11个场址，总开发容量约为1230万千瓦。目前，海南已确定海上风电示范、试验项目共6个，总投资约968亿元；海上风电项目配套建设装备制造产业项目共3个，总投资约165亿元。

目前，多家风电企业已进驻海南，抢占海上风电市场。（记者 吴茂辉）

(责编：岳弘彬、袁勃)
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