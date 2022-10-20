本报记者 邹 松

田埂间，拖拉机隆隆作响。拖拉机上，驾驶员一丝不苟操作。这是非洲国家贝宁中部城市帕拉库“美丽城村”的工作场景。“我们祖祖辈辈以种棉花为生。自从用上拖拉机，以前3天的农活现在半天就能干完。”25岁的拖拉机手伊萨·纳霍姆说。

“美丽城村”是中国援贝宁棉花技术援助项目组的驻地。中贝棉花技术合作项目始于2013年，通过开展棉花良种选育、种植技术示范、农机技术培训以及农机设备援助等工作，促进贝宁棉花生产提质升级，帮助当地农民脱贫致富。截至目前，项目已累计完成14次培训，培训学员500多人次，覆盖贝宁多个地区。

今年5月，纳霍姆和另外34名学员参加了2022年度中贝棉花农机技术第一期培训班。在理论和实践课上，他们系统学习了农机基础知识，并熟练掌握了拖拉机、播种机、脱绒机等农机操作要领及日常维修维护技术。“我们全都通过了考试，援助项目还给村里添置了新的农机设备。”中国专家的细致耐心让纳霍姆印象深刻。

对比村里农业生产模式与往日的不同，纳霍姆连连感叹：“以前，村民们大多采取自给自足的耕种模式，活干得不少，棉花单产却不高。”通过加入项目组负责的棉花种植示范合作社，贝宁多地农村面貌发生了巨大变化。

“农户们在中国专家的指导下，不断优化犁地、播种等技术，棉花产量大幅提升。”纳霍姆笑呵呵地说：“村民们收入涨了好几倍，日子越过越好。尤其是一些农业技术员，不仅多次扩建了自家房屋，还购置了属于自己的农机具。”

同样在培训班上收获满满的还有26岁的当地人森比亚·贝拿宾，他自豪地说：“因为我们能帮村里快速种棉、收棉，现在村民们都叫我们‘棉花超人’。”

中国援贝宁棉花技术援助项目组组长首小勇介绍，为培训当地农业人才，项目组除了每年举办农机技术培训班，还与驻地附近的奇卡农业职业技术学校合作，吸纳该校毕业班学生到棉花基地实习。中国专家们也借此推广棉花特色种植项目，提升贝宁农民的农业机械化意识和农机使用水平。

贝宁是非洲重要产棉国，去年全国棉产量达80万吨。“我们将继续加大棉花技术援助力度，进一步降低当地棉农劳动强度，提高生产率、增加当地收入，助力贝宁早日实现农业现代化。”首小勇说。

中贝在棉花种植领域的合作成果丰硕。贝宁棉花研究院代表西拿表示，在贝中农业专家的通力合作下，明年贝宁全国有望实现产棉100万吨的目标。贝宁农牧渔业部技术顾问巴刚表示，中国援贝宁棉花技术援助项目是贝宁农业现代化的重要推动力，“非常感谢中国农业专家的辛苦付出”。

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 03 版）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经