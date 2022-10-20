吕雪莉 李占轶

原标题：国家公园建设让“中华水塔”更加坚固丰沛

三江源头再现千湖美景，水资源总量明显增加，野生动物栖息环境显著改善，生物多样性明显增强……记者近日从三江源国家公园管理局获悉，国家公园设立一年来，三江源作为国家重要生态安全屏障得以进一步筑牢，“中华水塔”更加坚固丰沛。

青海三江源地区是长江、黄河、澜沧江的源头，素有“中华水塔”之誉，是中国乃至世界生态安全屏障极为重要的组成部分，具有不可替代的生态战略地位。

正式设立一年来，三江源国家公园进一步优化完善国家公园规划、建设和管理政策体系，推动三江源国家公园进入高质量发展新阶段。三江源国家公园副局长田俊量说，经过国家公园建设，青海省的水资源总量明显增加，每年向中下游稳定输送600亿立方米二类以上的优质水，湿地面积跃居全国首位，植被覆盖度明显提高，生物多样性明显增强，野生动物栖息环境显著改善，珍稀濒危物种种群数量明显增加，重点生态建设工程区生态环境状况持续好转，生态系统服务功能日益提升。

为持续筑牢“中华水塔”安全屏障，青海加快实施三江源重点生态修复工程，投资近3.2亿元，实施了黑土滩治理、黑土坡治理、退化草原改良、人工种草、封山育林、草原有害生物防控等项目，宏观生态环境保持了持续向好的态势。打造了智慧生态监测系统，实施生态大数据中心三期建设项目，与“青海生态之窗”实时观测数据共享，生态观测点位由6个扩建到46个，有效提升了国家公园智慧化治理水平。

通过实施黑土滩综合整治、退化草场改良、沙化土地治理、水源涵养等生态保护修复工程，三江源头的生态系统退化趋势得到基本遏制，水资源总量明显增加，植被盖度明显提高，草地植被盖度和产草量分别比10年前提高了11%和30%以上。黑土滩治理区域的植被盖度由治理前不到20%增加到治理后的70%以上。

社会各界和广大群众也积极参与国家公园建设。三江源国家公园园区内，牧民群众生态管护公益岗位实现“一户一岗”全覆盖。广大牧民从草原的利用者变为了生态的守护者，群众积极参与保护共享建设成果，实现了生态、生活、生产“三生”共赢。

如今，三江源生物多样性明显增强，野生动物栖息环境显著改善，珍稀濒危物种种群数量明显增加。藏羚羊由最低时的不足2万只恢复到7万多只，过去几乎消失的“雪山之王”雪豹也频频现身，难得一见的金钱豹、欧亚水獭等也频频亮相。

“我从小在黄河源头长大，作为生态管护员，我们有责任、有义务保护好黄河源头，保护好生态环境，让源头的清水造福更多的子孙后代。”三江源国家公园生态管护员久迈唔赛说。

（新华社记者 吕雪莉、李占轶）

(责编：罗知之、吕骞)

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