中国发现首个深水深层大气田
2022年10月21日08:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京10月20日电 （记者冉永平、丁怡婷）中国海油10月19日晚发布消息，在海南岛东南部海域琼东南盆地再获勘探重大突破，发现了中国首个深水深层大气田宝岛21-1，探明地质储量超过500亿立方米，实现了松南-宝岛凹陷半个多世纪来的最大突破，是加快深海深地探测取得的有力进展。
在海洋油气勘探领域，一般把水深超过300米的水域称为深水，把井深超过3500米的井定义为深层井。此次发现的宝岛21-1气田位于海南岛东南部海域深水区，最大作业水深超过1500米，完钻井深超过5000米，距离“深海一号”超深水大气田约150公里，海洋地质条件极端复杂。
据介绍，宝岛21-1的成功发现，不仅证实了宝岛凹陷的勘探潜力，也表明中国在深水深层勘探技术上取得了重要突破。按照中国海油整体规划，到2025年，中国南海莺歌海、琼东南、珠江口三个盆地总体探明天然气储量可达1万亿立方米，建成“万亿方大气区”。
(责编：罗知之、李楠桦)
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