程景伟

原标题：广交会中企走创新之路 VR直播“金奖”产品

中新社广州10月20日电 第132届广交会正在线上举行。记者20日登录广交会线上平台，进入乐歌人体工学科技股份有限公司家具区VR展位看到，一款智能健身椅十分吸引眼球——上半部分是标准的办公椅，下半部分则采用了健身单车的设计。据介绍，这款健身椅可让办公室人群利用碎片化时间进行“轻运动”。

该公司国际业务高级总监黄晓红称，目前已有来自日本及东南亚国家的多位采购商线上询盘，并签下了几百套产品订单，还有不少采购商正在洽谈中。“公司重视产品创新研发，还获得了2022年广交会设计创新奖(CF奖)至尊金奖。”她说。

作为中国外贸“晴雨表”和“风向标”，广交会近年来紧贴时代需求，以创新引领高质量发展，不断优化参展主体和展品结构，鼓励优质企业、品牌产品和高附加值产品参展，持续推动中国企业走创新之路，提升国际市场竞争力。

在第132届广交会上，参展企业上传的展品超过306万件，其中智能产品超13万件，绿色低碳展品超50万件，拥有自主知识产权的产品超26万件。

与此同时，广交会已成长为促进和引领中国企业设计创新的重要平台。记者从广交会官网获悉，2022年广交会设计创新奖(CF奖)参评产品达2040件，最终共有139件产品分别获得至尊金奖、金奖、银奖、铜奖。

此次参评产品中涌现出大批高精尖产品、核心科技产品、绿色环保创新产品及设计，反映了中国制造业在向科技创新和“双碳”(碳达峰碳中和)目标方向稳步迈进。

其中，广东珠海格力电器股份有限公司凭借一款全域养鲜冰箱，摘得了2022年广交会设计创新奖(CF奖)金奖。据介绍，该款冰箱主推食材保鲜、精细分储等特色，并搭载鱼虾模式-3℃冰点补偿技术等多项创新技术。

本届广交会上，该公司展示了300余款产品，涵盖商用空调、家用空调、生活电器、新能源储能、工业制品等多领域，积极以创新技术优势开拓国际市场。

武汉领普科技有限公司则展出了人体传感器、门窗传感器、智能开关等创新产品。据了解，本届广交会头三天，该公司每天接到约10家海外企业的咨询。截至目前，公司已与一家美国照明企业和一家欧洲跨境电商企业达成了初步合作意向。

此外，本届广交会上，为了提升海外采购商对产品的感知程度，广东格兰仕集团新增了工业4.0智能制造生产基地的直播，实地介绍微波炉自动化生产基地、洗衣机自动化车间、洗碗机智能制造基地等数字化生产实况。据了解，2022年该公司积极推动智慧工厂建设，加快数字化智能转型步伐。(完)

(责编：罗知之、吕骞)

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