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中国在海南发现首个深水深层大气田 储量超500亿立方米

2022年10月21日09:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国在海南发现首个深水深层大气田 储量超500亿立方米

中新社海口10月20日电 (记者 王晓斌)记者20日从中国海洋石油集团有限公司(简称“中国海油”)获悉，该公司日前在海南岛东南部海域发现了中国首个深水深层大气田，探明地质储量超过500亿立方米。

"图为“宝岛21-1”预探井试油场景。

图为“宝岛21-1”预探井试油场景。 中新社发 中国海油 供图

据介绍，上世纪80年代对外合作以来，中国海油四探“宝岛”，未找到规模发现。进入新时代以来，中国海油利用新的勘探技术向更深层进发，五探“宝岛”，终于发现了一批新的有利构造。通过目标优选，中国海油研究人员发现，宝岛21-1具有大型三角洲发育的构造背景，最有可能是一个大中型气田。部署的第一口预探井就钻遇气层113米，创下深水区单井气层最厚的纪录。经测试，日产天然气58.7万立方米。评审批复天然气探明地质储量超500亿立方米，凝析油探明地质储量超300万立方米。

(责编：罗知之、吕骞)
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