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完善外汇市场产品体系 加强服务企业汇率风险管理

2022年10月21日15:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月21日电 题：完善外汇市场产品体系 加强服务企业汇率风险管理

　　新华社记者刘开雄

　　记者日前从国家外汇管理局了解到，2022年以来，企业利用外汇衍生产品管理汇率风险的规模已突破1.1万亿美元，保持较快增长，企业套保比率提升至26%，汇率避险首办户超过2.9万家，中小微企业使用外汇衍生品的比例进一步上升。

　　外汇局相关部门负责人介绍，目前，我国外汇市场已具备即期、远期、掉期、期权等国际成熟产品体系。银行柜台外汇市场的挂牌货币超过40种，基本涵盖我国跨境收支的结算货币，可满足企业跨境投融资产生的基本汇兑和汇率避险需求。

　　截至2021年末，具有即期结售汇和衍生品业务资格的银行分别为515家和124家，服务范围覆盖几乎全国所有地区，可对机构和个人提供人民币对外汇交易。

　　在不断完善外汇市场服务产品和服务体系的同时，外汇管理部门以中小微企业为重点，在降低汇率避险成本、提升企业应对汇率风险能力方面采取了一系列措施。

　　7月1日，国家外汇管理局在其官网发布《企业汇率风险管理指引》。该指引主要立足近年来企业汇率风险管理实践，大量使用了优秀企业案例，既介绍企业汇率风险管理的相关内容，也对国有企业、小微企业等套保中存在的困难提出了针对性的指导。

　　为减轻中小微企业资金压力，外汇局指导外汇交易中心免收2022年和2023年中小微企业外汇衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费，预计2022年免收手续费超1100万元，对应约2.3万亿元中小微企业外汇套保规模。

　　此外，外汇局会同有关部门和地方政府联合推出一系列减费让利惠企举措，探索完善汇率避险成本分摊机制。通过设立保证金资金池、专项担保、政策性保险等方式，降低中小微企业外汇套保交易成本的地区逐渐增多。

　　外汇局相关部门负责人表示，未来还将继续督促金融机构优化企业汇率避险服务，提升企业汇率避险服务的主动性和专业水平。同时，支持条件具备的地方复制推广减费让利成功模式，合力降低中小微企业汇率避险成本。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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