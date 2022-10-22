本报记者 丁怡婷 白之羽 罗珊珊 路 畅

坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

——摘自党的二十大报告

实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国实体经济茁壮成长，产业体系更加健全、产业链更加完整，产业整体实力、质量效益以及创新力、竞争力、抗风险能力显著提升，推动我国经济实力、科技实力、综合国力显著增强。

党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

党的二十大代表们表示，接下来，要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，不断夯实实体经济根基，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

实体经济实现量的稳步增长和质的显著提升

代表们认为，实体经济是国家强盛的重要支柱。10年来，我国实体经济实现了量的稳步增长和质的显著提升，为全面建设社会主义现代化国家奠定了坚实基础。

新时代十年，实体经济规模更大、实力更强。

制造业是实体经济的基础。10年来，我国持续保持世界第一制造大国地位，规模以上工业企业达到40万户，培育了4万多家“专精特新”中小企业、800多家制造业单项冠军企业。

“我们积极推动装备制造、新能源等产业集群建设，加快发展风电等新能源装备制造业，工业经济转型升级取得丰硕成果。”黑龙江省齐齐哈尔市委书记王刚代表说。

新时代十年，实体经济结构更优、质量更高。

传统产业转型升级加快。中国宝武太钢集团不锈冷轧厂冷连轧作业区班长牛国栋代表为太钢生产出填补国内空白的“手撕钢”而自豪。他说，去年冷连轧作业区进行智慧升级，实现全线数字远程智控，“接下来，我们要持续精益求精，炼出更多好钢。”

多年来，中建七局建装公司设计研究总院党支部书记、院长白梅代表持续攻关建筑信息模型技术。白梅说：“新技术可以使建筑空间规划更精细，项目建造优良率大幅提升。我们将坚持创新驱动，推动建筑业加快转型升级。”

新兴行业创新势头增强。“中国已成为全球显示产业发展的重要增长极。今天，全球每4个智能显示终端就有1块屏幕来自京东方。”京东方科技集团股份有限公司党委书记、董事长陈炎顺代表说，将继续以推动高质量发展为主题，为实体经济质量效益提升作出更大贡献。

实体经济发展动力强、韧性足、根基牢

党的二十大报告提出，我国发展具备了更为坚实的物质基础、更为完善的制度保证，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

代表们表示，要充分认识到我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面和世界第二大经济体的规模优势，用好长期积累形成的创新资源、人才资源和物质基础，推动实体经济实现高质量发展。

市场空间广阔，实体经济发展动力强劲。

我国具有超大规模的市场优势，为企业发展提供了广阔空间。湖南金博碳素股份有限公司机加工车间主任黄可胜代表感受颇深：“光伏、新能源汽车等产品市场需求旺盛，带动碳基复合材料快速发展。尽管有内外部复杂环境的影响，但企业订单不减反增。”

产业体系完整，实体经济发展韧性十足。

放眼全球，我国产业门类最齐全，产业体系最完整，为抵御各种风险挑战提供了坚实支撑。王刚说，近年来，齐齐哈尔推出了产业链供应链行动计划，“未来，我们将重点抓龙头企业带动、抓重大项目建设、抓产业协同配套、抓要素保障支撑，加速构建系统完备的产业链供应链体系。”

创新活力涌动，实体经济发展根基牢固。

“奋斗者”号万米深潜，“复兴号”驰骋神州，C919翱翔蓝天……“当前，我国科技创新对推动实体经济高质量发展的驱动作用日益明显。”中国电子科技集团公司第十四研究所所长王建明代表坚信，深入实施创新驱动发展战略，将催生更多新技术应用，形成新的优势制造能力。

人才是创新的第一资源。“我们徐汇区有众多科研平台和高等院校，集聚了一批院士专家、青年科创人才。我们将充分发挥优势，推动科技创新和实体经济发展深度融合。”上海市徐汇区委书记曹立强代表说。

要把实体经济特别是制造业做实做优做强

党的二十大报告提出，建成现代化经济体系，形成新发展格局，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。

代表们表示，要把实体经济特别是制造业做实做优做强，加快建设创新引领、协同发展的产业体系。

——锻长板，巩固优势产业领先地位。

“近年来，我国数字经济发展势头强劲，已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。要充分发挥大数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合。”贵州东方世纪科技股份有限公司党支部书记、董事长兼总经理李胜代表说，“贵州创建了首个国家级大数据综合试验区，我们要抢抓机遇，集中优势资源突破大数据关键技术，为加快建设制造强国和数字中国作出更大贡献。”

——补短板，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

“信息通信行业在快速发展的同时，还存在一些薄弱环节，产业链供应链韧性与安全性还需提升。”中国信科集团党委书记、董事长鲁国庆代表说，接下来要集聚力量进行原创性引领性科技攻关，加快实现高水平科技自立自强。

广东省佛山市委书记郑轲代表介绍，近年来，佛山大力实施“揭榜挂帅”，积极引导行业龙头企业牵头组建产业技术创新战略联盟等，推动人工智能和智能装备、新材料等领域的关键核心技术取得新突破。“我们将推动创新链产业链资金链人才链深度融合，坚决打赢关键核心技术攻坚战。”

——优环境，增强市场信心、提振发展预期。

企业稳得住，市场就有信心，实体经济就有前景。郑轲介绍，为激发市场活力，佛山围绕金融服务、行政审批等领域出台一系列专项行动方案，近5年国家高新技术企业由1388家增至7100家。“我们将持续打造一流营商环境，为企业提供更多‘看得见、摸得着’的便利。”

实体兴，国家强。代表们表示，我国经济是靠实体经济起家的，也要靠实体经济走向未来。要全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定信心、奋勇前进，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，推动实体经济行稳致远。

（本报记者常钦、贺勇、王昊男、田泓、戴林峰、孙振、杨迅、申智林、张艺开参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月22日 06 版）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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