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让绿色成为高质量发展的鲜明底色（感言）

寇江泽
2022年10月22日08:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　“过去十年，我国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长”“2021年，全国单位GDP二氧化碳排放量比2012年下降34.4%”……10月21日，在党的二十大新闻中心举行的第五场记者招待会上，生态环境部党组成员、副部长翟青代表列举的一组组数据，见证绿色低碳发展迈出的坚实步伐。

　　非凡十年，在习近平生态文明思想的科学指引下，我国在经济实力实现历史性跃升的同时，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，创造了一个又一个世界之最：全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家，全球能耗强度降低最快的国家之一，可再生能源开发利用规模、新能源汽车产销量均居世界第一……生态美、产业兴、百姓富，交织成神州大地上一幅幅美好图景，绿色越来越成为高质量发展的鲜明底色。

　　大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的。党的十八大以来的实践表明，建设生态文明、推动绿色低碳发展，不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要，而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

　　习近平总书记强调：“我国建设社会主义现代化具有许多重要特征，其中之一就是我国现代化是人与自然和谐共生的现代化，注重同步推进物质文明建设和生态文明建设。”高质量发展是绿色成为普遍形态的发展，现代化必须以人与自然和谐共生为基本前提。发展经济不能以牺牲环境为代价，不采取有力措施，资源支撑不住，环境容纳不下，发展就难以持续；同时，坚持人与自然和谐共生，不是不发展、不作为，而是要通过高质量的绿色发展，实现人与自然和谐共生的现代化。

　　生态环境保护责任重大，生态文明建设任重道远。党的二十大报告提出“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”“加快发展方式绿色转型”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”等重要举措，为我们继续推动绿色发展指明了方向、提供了遵循。我们要全面贯彻落实党的二十大精神，切实践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，打好绿色发展组合拳，推进美丽中国建设。

　　为当代计，为万世谋。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，坚持以习近平生态文明思想为指引，保持加强生态文明建设、推进绿色发展的战略定力，在发展中保护、在保护中发展，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，我们定能昂首迈向人与自然和谐共生的现代化，持续书写世所瞩目的文明史诗。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月22日 06 版）
(责编：崔元苑、李楠桦)
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