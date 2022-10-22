本报记者 李心萍 罗珊珊 常 钦 杨彦帆

数据来源：人力资源和社会保障部等

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“我们要实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题”。

社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障。党的二十大代表们纷纷表示，新时代这十年，我国社会保障体系建设进入快车道，建成了世界上规模最大的社会保障体系，为人民创造美好生活奠定了坚实基础。下一步，要全面贯彻落实党的二十大精神，进一步织密社会保障安全网，不断满足人民群众多层次多样化需求。

兜牢底线、保障民生，我国建成世界上规模最大的社会保障体系

社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器。党的二十大报告提出，我国建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系。

听报告、谈体会，代表们倍感振奋，大家表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，把社会保障体系建设摆在更加突出的位置，我国社会保障事业发展取得了历史性成就，为经济平稳运行、社会和谐稳定提供了有力支撑。

这十年，我们锐意改革，社会保障制度建设成就显著，推动发展成果惠及全体人民。

“统一城乡居民养老保险制度，咱农民也像城里人一样领养老金了。”陕西省黄陵县双龙镇党委副书记、索洛湾村党支部书记柯小海代表感触很深，“如今农民看病有医保，养老有养老保险，再加上低保兜底保障，生活更有保障，日子越来越好。”

“十年来，我国不断完善城乡基本医疗保险制度，全面实施大病保险和医疗救助制度，探索建立长期护理保险制度，老百姓看病就医得到充分保障。”甘肃省庆阳市人民医院重症监护室护士长脱亚莉代表说。

“以前老百姓看病要先垫付再报销，如今即使是跨省就医，也能实现异地就医直接结算。”浙江省丽水市景宁畲族自治县毛垟乡党委书记雷晓华代表表示。

这十年，我们尽力而为，各项社保待遇水平稳步提高，有效改善了人民生活。

十年来，我国不断探索建立健全基本养老保险待遇调整机制，待遇水平不断提升，保障能力持续增强。“我担任驻村第一书记的村子，村民养老金年年涨，村里老年人的生活更有保障了。”国网江苏省仪征市供电公司滨江供电所运维采集班副班长周维忠代表说。

“作为企业职工，除了享受基本养老、医疗、工伤、失业保险，还有企业年金、企业补充医疗保险等福利。”北京公交集团1路驾驶员常洪霞代表说，“得益于功能完备的社会保障体系，人民群众在面对疾病、失业等风险时有了相应的制度保障，获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”

截至2022年6月，基本养老保险参保人数达到10.4亿人；基本医疗保险参保人数2021年底已达13.6亿人，覆盖率稳定在95%以上……更公平、更可靠、可持续的社会保障体系，托举起人民群众稳稳的幸福。

尽力而为、量力而行，为广大人民群众提供更可靠更充分的保障

党的二十大报告提出健全社会保障体系，并作出全面部署。话落实、道未来，代表们表示，在发展中保障和改善民生，要深入贯彻落实党的二十大精神，坚持尽力而为、量力而行，努力推进社会保障事业高质量可持续发展。

“老百姓都期盼有更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件。满足人民群众对美好生活的热切期盼，要持续做好社会保障工作。”常洪霞说。

河南省许昌市委书记史根治代表表示，要坚持制度引领，围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续等目标加强社会保障体系建设，把民生工作做得更加扎实。

“当前，我国已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段。作为收入分配调节器，社会保障体现了社会公平。”天津市南开区委书记马珊珊代表说，在新征程上，要更好发挥社会保障的再分配功能和为人民生活托底的作用，推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

“继续加快社会保障体系建设，是解除人民群众后顾之忧的根本性措施。”山西省财政厅党组书记、厅长武志远代表说，新时代十年，山西省包括社会保障在内的民生支出，始终占到一般公共预算支出的八成左右。“接下来，我们将坚持既尽力而为又量力而行，在经济和财力可持续增长的基础之上，将财政新增部分进一步向民生和社会事业倾斜。”

深化改革、优化服务，进一步织密社会保障安全网

党的二十大报告提出，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

代表们表示，奋进新征程，要贯彻落实好党的二十大精神，健全社会保障体系，为广大人民提供更可靠、更充分的保障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推进全民参保，提高覆盖面。“党的二十大报告提出，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。这让我们倍感振奋。”圆通速递湖南省长沙市高桥分公司营运部经理马石光代表说，近年来，我国不断健全农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参保机制，让更多灵活就业和新就业形态劳动者能便捷地享受社会保障。

稳妥推进改革，提高可持续性。“党的二十大报告对健全社会保障体系作出了系统部署。”江苏省镇江市委书记马明龙代表说，面对城镇化、人口老龄化、就业方式多样化带来的新挑战，要把养老、医疗、失业、工伤、社会救助、住房保障等各方面工作一体谋划、统筹推进、全面落实，用改革的办法推进社会保障体系可持续发展。

今年，基本养老保险全国统筹启动实施。武志远介绍：“接下来，我们将一手增投入，一手建机制，认真落实基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制，合理提高城乡居民基础养老金，合理提高对困难群众等群体的补助标准。”

坚持以人为本，及时排忧解难。“民之所望，政之所向。健全分层分类的社会救助体系，要在聚焦精准施策上见真章。”河北省秦皇岛市天洋新城社区党委书记周慧霞代表说，对困难群众，要完善主动发现机制，及时帮助他们排忧解难，把温暖送进困难群众心坎里。

优化服务水平，提升幸福指数。用社会保障卡就能在医院药店结算、领取养老金和就业补贴，用手机银行等APP可以进行线上医保、社保缴费……“社保服务越来越方便快捷了。期待未来进一步加强服务标准化、规范化、信息化，让群众办事能就近办、线上办、快速办。”四川省达州市公共交通有限公司客运一公司驾驶员郑艳梅代表说。

（本报记者贺勇、邵玉姿、孙振、程龙、黄超、窦瀚洋、王明峰参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月22日 07 版）

(责编：崔元苑、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经