原标题：数字技术推动中国人美好生活

在中国国际大数据产业博览会上，参观者通过阿里巴巴的虚拟试衣镜现场试衣（资料图片）。新华社记者 欧东衢摄

【外眼看中国】

显示实时交通信息以及预计旅行时间的导航应用程序、帮助顾客在网上购买到最合身衣服的虚拟试衣室，以及可以在家里与珍贵文物“近距离接触”的虚拟博物馆……上述十年前无法想象的情景已经成为中国人日常生活的一部分。

亚洲数字CFO网站在近日的报道中指出，随着中国加快建设数字国家的步伐，数字技术正广泛应用于诸多领域，为越来越多中国人带来了数字红利。

报道称，过去十年，中国进一步巩固了数字工业化的基础，加快了数字工业化发展的进程。中国数字经济的市场总额从2012年的11万亿元增长到去年的45.5万亿元。今天，数字技术正渗透到中国的每一个角落，并正在给中国人民的生活带来深刻的变化。

让生活更便捷

过去十年，不断发展的数字技术使人们的生活更加轻松便捷。

从2012年到2021年，中国的互联网普及率从42.1%增长到73%，光纤网络覆盖所有地级城市。而且，全国所有行政村和脱贫村都接入了宽带。

截至今年7月底，中国5G手机用户多达4.75亿，中国拥有世界上最大的5G网络。

得益于数字基础设施的跨越式发展，共享经济、在线零售和移动支付等新技术和新型商业模式接踵而至。

中国数字化建设的成果惠及社会的方方面面。今天，人们通过扫描二维码订购食物，并通过面部识别支付账单，停车服务和垃圾分类也通过数字技术实现了智能化。

在农村地区，农民在直播平台上销售农产品，数字技术正在使传统农业变得更加智能，越来越多农民增加了收入。

提升服务能力

过去十年，数字技术使服务能力得到更大提升。

今天，在线和远程服务在中国非常流行。在中国海南省，18家城市医院、340家农村医疗中心和2700家乡村诊所都配备了5G远程医疗设备。这些设备可将患者就诊的平均时间缩短3至5小时，并将医院的办事效率提高30%。

中国建立了世界上最大的在线教育平台和全国医疗保险信息平台。中国90%以上的县和区可以使用远程医疗。在这十年中，数字技术为缩小城乡以及地区间社会服务资源的差距作出了重要贡献。

在过去十年中，中国在数字政府服务方面取得了巨大进步。数字政府是中国数字建设的重要组成部分。在政府服务中应用数字技术有助于提升政府的治理能力，也有助于满足中国公众日益增长的政府服务需求。

目前，移动政府服务平台在全国几乎随处可见，人们可通过一个网站办理诸多与自身衣食住行相关的事情。近90%的省级行政许可证可以在网上申请，申请人最多只需前往办事处一次即可获得许可证，处理时间减少了一半以上。联合国的一项调查显示，中国的电子政务发展指数在全球排名第九。（刘 霞）

(责编：崔元苑、吕骞)

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