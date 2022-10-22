刘 昊

原标题：聚焦“双碳”战略目标 提高绿电消纳能力

【数字成绩单】

“790亿千瓦时

截至今年9月，广西风电、光伏发电等新能源装机累计突破1500万千瓦。今年1—9月，广西累计消纳清洁能源电量超790亿千瓦时，比2012年翻了一番，再创新高。”

“今年1—9月，广西累计消纳清洁能源电量超790亿千瓦时，比2012年翻了一番，再创新高。”南方电网广西电网公司电力调度控制中心副总经理韦恒介绍。

聚焦“双碳”目标，近年来，广西风电、光伏发电装机容量、发电量连续实现双增长。截至今年9月，广西风电、光伏发电等新能源装机累计突破1500万千瓦。

清洁能源消纳利用是涉及电源、电网和用户的系统性课题，清洁能源电量的快速增长意味着消纳难度成倍增大。十年来，广西从依靠传统方式全力消纳到借助科技手段科学消纳，从“十三五”初的清洁能源基本全额消纳到2018年至2021年的清洁能源全额消纳，再到目前连续57个月、1700多天实现“零弃水、零弃风、零弃光”，广西始终坚持科技创新引领，以数字电网为支撑，充分发挥电网平台枢纽作用，挖掘用户侧消纳潜能，持续提高绿电消纳能力。

做好预测预警，不打无准备之仗

10月8日，受较强冷空气影响，广西自北向南出现大风天气过程，风电出力大幅增加，30小时内从25万千瓦急速增加至693万千瓦，风电功率增长27倍。

“天气变化看似突发，但早有预兆。我们对长期、中期、短期的多时空尺度天气进行了科学预判，不打无准备之仗。”南方电网广西电网公司电力调度控制中心水电及新能源科高级经理唐健表示，由于广西是受天气系统影响最为复杂的省区之一，提升多时空尺度的气象水文预测准确率，对做好清洁能源消纳工作尤为重要。

南方电网广西电网公司夯实数字电网支撑，依托气象综合信息、水库调度自动化、新能源调度综合管理等三大技术支撑系统，实现了广西2000多座雨量站在线监测，以及大中型水电厂、集中式风电场和光伏电站的实时可观、可测，全面提高清洁能源动态调节能力，持续发挥了电网“预警机”作用。据唐健介绍，今年1—9月，南方电网广西电网公司已累计发布11份弃风弃水预警，超过2021年全年总量。

研发智能装备，探索用户侧消纳潜力

近日，2022年度中国机械工业科学技术奖公布，南方电网广西电网公司科技成果“高可信智能电表物联网关键技术及产业化应用”获得机械工业科技进步二等奖。该成果在深度感知技术、设备高可靠技术以及设备状态感知技术等方面取得突破，为探索用户侧消纳潜力提供更多可能。

“智能电表像一个个传感器，是构成数字电网的核心单元之一，可以实现千家万户的用电在线监测，通过大数据及人工智能技术，能够保障新能源安全稳定运行，挖掘清洁能源潜在需求，为清洁能源消纳提供有力支撑。”该项目负责人、南方电网广西电网公司计量中心生产管理科经理杨舟博士介绍。

加速市场化改革，拓宽清洁能源消纳渠道

广西电力交易中心持续推动市场化改革步伐，拓宽清洁能源消纳渠道，于今年首次开展绿证核发。截至目前，广西已完成绿证核发量近1亿千瓦时，累计核发绿证约10万个。

“参与绿电交易能帮助企业有效降低碳排放量，实现产品的绿色低碳，主动适应当前的市场需求。”南宁富桂精密工业有限公司经理石相程说。

不仅如此，广西电力交易中心还充分利用大数据、云计算、区块链等新技术，优化电力交易系统，上线绿电交易功能，实现风电、光伏发电企业档案信息收集，确保了绿电交易及其数据存储安全高效，推动了1800小时以上风电交易电量进入市场，扩大了广西清洁能源市场化消纳空间。

(责编：崔元苑、吕骞)

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