数说新时代｜服务业释放主动力 新动能打造新引擎
2022年10月22日09:20 | 来源：新华社
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原标题：数说新时代｜服务业释放主动力 新动能打造新引擎
党的十八大以来，我国高度重视服务业发展。
十年来，我国服务业规模持续扩张，结构不断优化，新兴动能亮点纷呈，幸福产业普惠民生，从高速度发展向高质量发展稳步迈进。
党的十八大以来，我国服务业迸发出蓬勃生机和活力，成为推动经济高质量发展的支柱产业。
未来，更加优质高效、结构合理、竞争力强、包容开放的服务业将继续为我国经济高质量发展提供更坚实支撑。
编辑：张南琦
配音：胡涵博
新华社音视频部制作
(责编：崔元苑、吕骞)
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