宋学文代表——
在平凡岗位上实现人生价值
2022年10月23日08:04 | 来源：人民网－人民日报
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从柴米油盐到家居家电，快递的品类涵盖生活方方面面。全国已有近400万快递从业人员。“成为党代表，我感到很自豪。”京东集团京东物流北京鼎好营业部快递员宋学文代表说。
“这十年，快递业飞速发展，网购需求更多样化，大家对快递服务品质的要求也越来越高。”宋学文说，“如今的单量是我刚进入快递行业时的近4倍。”除了工作内容本身，宋学文更感受到，快递职业在十年里获得了更多的尊重和认可。“大家称呼我们为‘快递小哥’，是把我们当作朋友。”宋学文深有感触，“经过长年累月的交往，客户对我们更信任了，我们与客户关系也更近了。”
这些年，宋学文感受到了党和国家对快递从业者的关怀：“如今，我们收入越来越高，福利待遇日益改善，很多‘快递小哥’在老家住上了新房，我也在北京安了家。”对未来，宋学文表示要多学习、思考、总结，“我要以高标准完成每一单快递配送，在平凡岗位上实现自己的人生价值。”
《 人民日报 》（ 2022年10月23日 13 版）
(责编：崔元苑、李楠桦)
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