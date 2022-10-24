本报太原10月23日电 （记者付明丽）23日，记者从山西省财政厅获悉：山西加大农村电商和乡村e镇财政政策资金保障力度，计划在两年实施期安排省内100个乡村e镇补助资金14.7亿元。截至目前，已对具备开工条件的43个乡村e镇项目，先拨付了40％的启动和建设资金2.32亿元。

据测算，这项计划将有力带动山西乡村e镇总投资规模达到280.09亿元，吸纳就业8万余人。据悉，从2015年开展电子商务进农村综合示范工作以来，山西共争取中央专项补助资金11.4亿元，用于省内59个县开展电子商务进农村综合示范工作。目前，已建成县域电商物流配送中心53个，村镇电商服务站点7868个，村级快递网络覆盖达到70%以上。

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 12 版）

(责编：杨光宇、曹昆)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经