姚雪青 武 融

前阵子，位于江苏省常州市的昱坤生物材料科技有限公司旗下生物陶瓷人工关节项目取得了不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等证书。“政府部门多次主动联系，指导我们办理各项手续，为项目审批节省了不少时间。”公司负责人宋庆荣说。

据介绍，昱坤科技的生物陶瓷人工关节项目为2022年常州市重大项目，企业需新建生产车间和辅助用房约3.1万平方米。常州市自然资源和规划局武进分局成立项目服务专班，联合住建等部门全程协调审批流程，变“单轨办”为“联动办”。多个部门密切配合之下，开工审批手续在1天内全部办结，推动项目顺利开工。

据介绍，目前武进全区200多个重点项目的用地保障完成率和规划服务完成率均达90%。常州市自然资源和规划局武进分局将常态化开展“交地即发证”工作，推动更多项目实现拿地即开工。

“标准地+承诺制”改革、“中标贷”金融服务、长三角“一网通办”……近年来，武进区持续优化营商环境，推出一系列服务措施，激发了企业创新活力，增强了地方发展动能。

总投资30亿元，从签约落户到项目投产不到半年，江苏铭纳阳智能装备有限公司的武进研发中心与总装基地近期在武进国家高新区正式投用。得益于武进国家高新区智能电动汽车产业的集聚效应，众多相关企业选择在此建设基地。

仅用半年时间，汇川汽车零部件项目一期就完成了主体工程建设，实现竣工投产。这一项目将为武进国家高新区智能电动汽车产业的链式发展补齐核心零部件关键环节，进一步提升区域内“链主”企业的一体化配套能力。

今年以来，武进区每个月都会举行一次营商环境企业家座谈会。区委、区政府主要领导及各部门负责人，与不同产业集群的企业家面对面座谈，推动问题解决。

“上次在会上收集的20多个问题，会后都已经得到了解决。”在最近一次的营商环境企业家座谈会上，武进区行政审批局相关负责人通报了问题清单的解决进度。

武进区委副书记、区长恽淇丞表示，构建亲清政商关系，既要有度也要有为。优化营商环境的目的，就是为市场主体添活力、为人民群众增便利。武进建立企业家座谈会制度，有助于政企之间建立精准的“匹配指数”。

受益于营商环境的优化，今年1—8月，武进全区共入库总投资超10亿元项目9个，完成年度目标150%；累计新增入库的区重点项目达188个，完成全年目标的73.4%。

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 12 版）

(责编：杨光宇、曹昆)

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