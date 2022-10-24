新华社北京10月24日电（记者邹多为）海关总署24日发布数据，今年前三季度，我国货物贸易进出口总值31.11万亿元，同比增长9.9%。

具体来看，前三季度出口17.67万亿元，增长13.8%；进口13.44万亿元，增长5.2%；贸易顺差4.23万亿元，扩大53.7%。

9月当月，我国外贸进出口总值3.81万亿元，增长8.3%。其中，出口2.19万亿元，增长10.7%；进口1.62万亿元，增长5.2%；贸易顺差5735.7亿元，扩大29.9%。

从贸易方式看，一般贸易进出口实现两位数增长、比重提升。前三季度，我国一般贸易进出口19.92万亿元，增长13.7%，占我国外贸总值的64%，比去年同期提升2.1个百分点。

从贸易伙伴看，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。前三季度，我国与东盟贸易总值为4.7万亿元，增长15.2%，占我国外贸总值的15.1%；我国与欧盟贸易总值为4.23万亿元，增长9%，占13.6%；中美贸易总值为3.8万亿元，增长8%，占12.2%；中韩贸易总值为1.81万亿元，增长7.1%，占5.8%。

值得一提的是，同期，我国与“一带一路”沿线国家经贸往来更为密切：合计进出口10.04万亿元，增长20.7%。

从外贸主体看，民营企业进出口快速增长、比重提升。前三季度，民营企业进出口15.62万亿元，增长14.5%，占我国外贸总值的50.2%，比去年同期提升2个百分点，继续发挥外贸“主力军”作用。

数据还显示，机电产品和劳动密集型产品出口均实现较快增长。前三季度，我国出口机电产品10.04万亿元，增长10%，占出口总值的56.8%，其中，出口汽车2598.4亿元，增长67.1%；出口劳动密集型产品3.19万亿元，增长12.7%，占18%。

进口方面，前三季度，我国铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬。

(责编：赵光霞、袁勃)

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