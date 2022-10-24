原标题：12亿贷款5天到位 浙商银行加快专项贷款落地 跑出惠企“加速度”

制造业是我国经济命脉所系，用金融活水助力我国制造业企业高质量发展，是商业银行责无旁贷的历史使命和责任担当。

近期，浙商银行主动提高站位，全行动员，迅速建立总分行三级联动专项工作机制，以最大决心、最快速度、最惠政策、最强力度做好重点领域的信贷投放，全力帮助企业解决融资难题。

在此次专项工作中，浙商银行已投放人行设备更新改造再贷款清单内项目10个，投放金额12.20亿元；已投放发改委推送制造业中长期清单内项目12个，投放金额12.45亿元。截至10月中旬，浙商银行制造业中长期余额743.07亿元，较年初增长了34.56%。

10月14日，浙商银行杭州分行和舟山分行联合为浙江石油化工有限公司发放分行首笔设备更新改造再贷款12亿元，是目前浙商银行最高单笔设备更新改造再贷款业务。

浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目位于浙江省舟山绿色石化基地内，是中国(浙江)自由贸易试验区建设的重大项目之一，为世界投资最大单体产业项目，对我国进一步参与全球石化产业分工具有积极意义。

为实现炼油的提质增效、降低单位产品排放，浙石化在该项目二期的基础上，计划新增一套140万吨/年乙烯及下游化工装置，这将为发展下游高附加值新材料及精细化工产业提供充足的原料保障和拓展空间，进一步助力绿色低碳发展。但问题是该装置总投资额较大，大部分资金需通过银行融资筹集。

了解企业需求后，浙商银行杭州分行和舟山分行高效协同，分行行长带队，紧急沟通授信事项，安排专人对接，往返杭州、舟山本岛、鱼山岛三地，最终在总分行高效对接、前中后台紧密联动下，仅用5天时间完成由项目对接到放款，成功为企业发放12亿贷款用于年乙烯及下游化工装置的采购，满足了该企业扩大高端化工材料和化学品产能规模、优化提升产业结构的需求。

浙石化相关负责人表示，由于贷款及时到位，该项目即将顺利落地，这有利于贯彻落实长江经济带等国家战略，为加快浙江舟山群岛新区开发建设，促进浙江石化产业结构调整和布局优化提供了重要支撑。

在国家协调机制指导下，浙商银行进一步加大对制造业中长期贷款的投放力度。既充分调动资源满足大中型企业的大额融资需求，也切实帮助小微企业、民营企业降成本、解烦忧。据了解，浙商银行投放客户大多为民营企业，贷款金额多为百万或千万级别。

该行首笔“发改委推送中长期贷款”业务的“主角”，就是一家浙江省“专精特新”中小企业——浙江恒成硬质合金有限公司主营辊环等硬质合金，是全球钢铁线棒材生产用辊环前三甲供应商之一。今年上半年，企业准备扩大产能，计划购买两台烧结一体炉，但困于没有足够的资金。近日，浙商银行金华分行工作人员得知这一需求后，主动上门对接，从企业申报到完成授信批复变更及贷款投放，仅用了两个工作日。该笔贷款授信1200万元，本次提款127.20万元，期限3年，给予客户更长融资期限，有效缓解资金还款压力。

“用这笔贷款，我们立即采购了两台烧结一体炉，一台已经用上了，另一台正在调试。有了这两台新设备我们预计每年能新增80吨到100吨产能。企业自动化程度增加了，能耗还降低了。”浙江恒成硬质合金有限公司相关负责人说。

此外，浙商银行还支持了多家清单内民营企业，包括投放254.5万元助力浙江隆中机械股份有限公司推进制动盘生产技改项目，投放127.20万元助力浙江恒成硬质合金有限公司推进升级改造项目等。虽金额不大，但都是给予民营企业急需时的助力、困难时的扶持，竭力满足民营企业的融资需求，实现了多条线高效协同、全类型客户服务，切实助力企业“降本增效”，服务实体经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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