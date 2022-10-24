原标题：广发银行首批实现贸易融资资产跨境双向转让

广发银行作为中国人寿集团单位，在粤港澳大湾区“9+2”城市实现机构全覆盖，深根湾区多年，力推人民币国际化路线，在服务国家大局中持续探索服务实体经济便利化的道路，不断完善金融服务及产品体系，致力于推动跨境人民币政策红利转化为发展实效。

近日，在人民银行广州分行的大力支持下，广发银行在粤港澳大湾区推出贸易融资资产跨境双向转让人民币结算业务，并首批实现落地，有效降低企业融资成本，丰富人民币在湾区境内及港澳地区的流通渠道。

据了解，人民银行本次新出台的贸易融资资产跨境双向转让人民币结算业务政策，突破原有单向转出模式，扩展至转入和转出双向交易均可适用，试点机构范围从仅限自贸区机构延伸至大湾区机构，丰富了粤港澳金融机构跨境转让资产品种、拓宽了人民币资产跨境转让渠道。这一举措对降低湾区实体企业融资成本、银行优化资产负债管理具有重要意义，是推动粤港澳大湾区发展战略实施的重要措施。

广发银行第一时间将政策转化为产品服务，开展相关业务，以盘活基于真实贸易背景办理的融资资产为抓手，有效促进粤港澳金融资产互联互通，为粤港澳大湾区企业“引进来、走出去”创造了新发展优势，更好地融入国内国际双循环。企业客户可在广发银行申请办理信用证福费廷等贸易融资业务，通过贸易融资资产跨境双向转让人民币结算业务更好地利用境内、境外两个渠道、两种资源，满足自身的融资需求，提升经营质效。

近年来，包括广东自贸区境内贸易融资资产跨境转让及贸易融资资产跨境双向转让人民币结算业务在内，广发银行在跨境人民币业务领域积极探索，率先在贸易融资、金融市场、个人业务、清算服务等方面，借助立足粤港澳大湾区的前沿优势，开展多项创新。广发银行跨境人民币结算量不断攀升，获得企业市场的认可，连续两年被人民银行广州分行评为跨境人民币业务先进单位。

如广发银行迅速跟进人民银行等六部委联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸的通知》的新政，在企业首次办理新政下跨境人民币FDI增资业务诉求时，简化跨境人民币境内再投资业务流程，落实跨境人民币便利化措施，促进跨境人民币投融资业务踏上新台阶。此外，广发银行还率先落地了CIPS收发器、CIPS支付透镜、债券通北向通和南向通、跨境理财通北向通和南向通等等。

一直以来，广发银行致力于以综合金融满足企业客户的金融需求，紧跟跨境人民币相关政策，积极贯彻宣导“跨境结算 本币优先”的理念，凭借“跨境人民币直通车”综合金融服务方案，可以为企业提供全流程线上结算、贸易融资、跨境担保、投融资、资本运作等一站式综合金融服务。

“结算通、担保通、资本通、商贸通，广发银行跨境人民币直通车是真正便利化结算的‘直通车’”，佛山市某贸易公司的客户在广发银行办理跨境人民币业务时讲到。

“结算通”通过科技赋能，在跨境结算及大湾区贸易融资方面实现便利化，企业“足不出户”即可通过广发银行企业网银、手机银行等渠道在线办理跨境人民币汇款、开证、来单等业务。“担保通”服务“走出去”企业，依靠人民币国际保函，内存FT贷/NRA贷，或FT/NRA存内贷，通过境内/外集团或母公司提供的担保增信，为企业境外或境内关联企业提供资金融通服务。“资本通”加强境内外联动，一方面为企业融入低成本跨境人民币资金，一方面满足企业出海投融资需求。集团企业亦可通过我行资金池业务、跨国公司资金集中运营，掌握资金跨境归集及调拨。“商贸通”不断探索产品创新模式，降低企业融资成本，为企业提供跨境人民币信用证福费廷融资、进出口代付、押汇、打包贷款等贸易融资产品。

(责编：曹淼、李源)

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