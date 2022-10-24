原标题：洞悉数字活力 深耕客群经营 浦发信用卡创意打造“1024程序员节”特别活动

随着数字化浪潮加速，金融机构以过硬的科技实力，流畅衔接数字化转型的关键节点，不断释放数字经济的活力与动能。落点细节，程序员作为数字化转型的重要力量，着“格子衫”战袍，以责任、理性、专注的卓越品质，知行合一，推动实现高效智能的金融服务。

目前，数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。浦发信用卡深度践行以“客户体验，数字科技”为驱动的发展理念，将“1024程序员节”列入浦发信用卡三大特色节日，将科技基因融入业务发展，洞悉程序员群体属性，精准滴灌消费需求，重磅推出“1024程序员节”系列普惠举措，打造“专属节日礼”，深耕客群经营，激发消费活力。

在开发运维中理性务实的程序员，生活丰富多彩，自带幽默萌态。“技术控”“二次元”“网购达人”……是他们生活中的“1024面”。结合程序员群体偏好，浦发信用卡个性化打造浦发银行“格子衫”主题信用卡产品权益，以贴心金融服务为节日气氛加码。新客户于2022年12月31前申请浦发银行“格子衫”主题信用卡，消费达标即可获得一份哔哩哔哩大会员年度权益或智能眼部按摩美眼仪；并且，浦发银行“格子衫”主题信用卡持卡人在任意自然月使用该卡合格消费满1024元，即可参与随机领兑100台手持云台OM5或1024浦发信用卡积分。

渗透各色消费场景，浦发信用卡以“1024”为数字支点，聚焦“66生活消费券”“多元商城”“账单分期”“汽车分期”“超6红包”五大特色业务，推出节日礼遇，普惠持卡人，致敬程序员群体。2022年11月19日前，消费达标的持卡人可领取最高66元无门槛小浦消费券，在“66生活商城”线上使用，购买心仪商品。2022年10月20日至10月26日期间，持卡人在多元商城“1024程序员节”专区以分期付款方式购买指定商品，可获返刷卡金奖励。

浦发信用卡于10月24日当日推出的特色活动，进一步将普惠金融与专属福利有机结合，让业务特色与“1024”数字直接关联。10月24日，持卡人可至浦大喜奔APP专属页随机领取“10.24元”“102.4元”“1024元”，3种不同面值的满额账单分期手续费优惠券。不仅如此，持卡人于10月24日申请办理浦发信用卡汽车分期业务且当月放款可获赠刷卡金102.4元，消费满3000元使用，可同时参与同期汽车分期营销活动。值得一提的是，10月24日当天，持卡人可通过浦大喜奔APP或浦发信用卡官方微信“超6红包”活动页面领取交易任务，根据任务提示，持卡人本人完成指定任务要求后，即可领取任务奖励，最高可获1024元刷卡金奖励。

此次，浦发信用卡内部也围绕“1024程序员节”开展丰富多元的企业文化活动，调动所有部门共同参与，比如以“同心跨越、码动未来”为主题，定期发布“1024程序员节大咖秀”，充分彰显优秀员工的榜样引领作用，展现程序员的匠心精神；以“敬你认真工作的状态，也爱你认真生活的姿态”为洞察，拍摄以员工为主角的主题宣传片，让更多人了解程序员的专注与可爱；以“倡导数智文化，培育数据人才”为主题开展建模大赛，夯实技术实力的创新与储备。

《“十四五”数字经济发展规划》鼓励银行业金融机构创新产品和服务，加大对数字经济核心产业的支持力度。浦发信用卡在数字化转型的基础上，对外打造节日品牌，对内厚植数智文化，用“1024程序员节”致敬所有程序员，革新服务权益；用真心的回馈，让程序员感受专属金融服务的暖心与诚意，进行普惠延伸；用多元的形式，让更多人看到程序员对数字经济发展的重要价值。

提升金融科技实力是数字化转型的必备要素，推动数字经济发展是金融机构的使命职责，浦发信用卡将“客户经营、内在建设、品牌责任”三者贯通，通过节日关联，普惠客群，践行责任。相信，浦发信用卡将持续开拓创新性强、普惠力度大、活动形式多的各项举措，助力国家规划加速推进和实施，不断提升金融服务质感，加速推动社会经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

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