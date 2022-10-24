新华社广州10月24日电 题：从未缺席广交会的老牌外贸企业拥抱线上机遇拓展国际市场

新华社记者马晓澄、丁乐

第132届广交会正在进行。广交会素有中国外贸“晴雨表”之称，是迄今为止我国举办时间最久的展会。在广交会上，活跃着一批从未缺席的“全勤生”，他们见证了广交会的历史，从线下到线上，通过广交会这个平台拓展新业务、发掘新客户。

广州轻出集团股份有限公司是成立于1956年的老牌外贸企业，从1957年第一届广交会开始，65年来从未缺席，被誉为广交会“全勤生”。轻出公司董事长朱璞真表示，广交会对公司的发展一直发挥着重要的作用。

本届展会上，轻出公司在云平台上展示的自主品牌自行车零配件产品被一名厄瓜多尔客户看到，双方一拍即合，马上启动授权合作以及联合营销模式的探讨。“待合作正式落地，可以扩大我们自行车零部件产品在厄瓜多尔乃至南美洲北部及中美洲地区市场的销售。”朱璞真说。

朱璞真表示，本届广交会在进一步优化升级平台功能之后，能够为企业线上推广提供更强助力。这次广交会上，公司携更新率近一半的2000多件展品线上参展，希望借助广交会获取更多订单。

广东省纺织品进出口股份有限公司是另一家广交会“全勤生”。公司总经理助理黄志琴表示，这些年来，见证了广交会场馆越来越大，参展企业和参展人数不断增长，也见证了广交会从线下走向“云端”、线上线下融合开展等创新之举。本届广交会在“云端”进行，公司也因应变化，对展示方式做了调整。

10月14日，在广东省纺织品进出口股份有限公司，工作人员在进行广交会线上直播的准备工作。新华社记者 邓华 摄

虚拟空间内，几位模特步履翩翩、裙摆飘飘，这是该公司在本届广交会上推出的3D虚拟人物走秀，兼具科技感和拟真性。随着面料、大小等服饰参数更改，重新渲染后，虚拟模特还能变装，置身不同场景上演“云走秀”。专属直播间内，电商部的宋珏和同伴用流利的英文介绍最新展品，并指导客户滑动鼠标“逛”云展厅，查看产品细节。

“通过VR展厅、3D虚拟云走秀，公司打造云数字服装发布会、开启在线订货会，从单纯的提供产品款式，到为客商提供数字化、场景化、定制化解决方案，提高了生产和研发效率。”黄志琴说。

10月14日，在广东省纺织品进出口股份有限公司，工作人员在整理广交会线上展厅的服装。新华社记者 邓华 摄

这样的“全勤生”还有不少。不少企业负责人表示，广交会不仅是结识客户、交流信息、获取订单的平台，也是企业对外展示综合实力和宣传企业品牌形象的重要舞台。今年广交会把服务时间延长到5个月，有助于企业持续拓展商机。

(责编：袁勃、牛镛)

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