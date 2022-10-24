新华社北京10月24日电 题：促进重大项目落地 增强经济发展动力——深化投资领域“放管服”改革经验综述

新华社记者王优玲、赵文君

深化“放管服”改革、持续优化营商环境，是稳住经济大盘的内在要求，是激发市场主体活力的重要举措。近年来，各地落实党中央、国务院部署，全方位深化投资领域“放管服”改革，依法依规推进重大项目加快建设，努力释放更多改革红利，增强经济发展动力和企业获得感。

审批“瘦身”，打造投资建设“高速通道”

精简审批事项、下放审批权限、优化审批管理方式……广东省持续深化投资领域“放管服”改革，以重大项目审批提质增效为抓手，力促重大项目尽快开工建设，积极扩大有效投资。

1个工作日内取得用地审批、用地规划许可、红线图、不动产权证等文件，6个月完成厂房封顶，14个月实现投产——2021年，宁德时代在广东省肇庆市投资120亿元的瑞庆时代动力及储能电池项目实现“先建后验、直接落地”。

宁德时代项目建设提档加速，是广东省探索项目审批承诺制改革成效的一个缩影。广东省运用“承诺函”容缺受理项目审批要件，要求承诺限期补齐后即可办理，优化审批时序，推动审批事项协同加快办理。

急企业之所急，解企业之所需。在深圳市，社会投资领域率先推出企业投资项目备案、核准延期“秒报秒批一体化”智慧应用，从事项申报至审查审批结果自动生成仅需6秒。

为加快推进项目建设，今年5月广东省成立重大项目并联审批工作专班，通过集中联合办公、并联审批，限期解决“堵点”问题。广东省还修订了关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法，规定备案机关在项目单位提交备案信息后24小时内，及时告知项目单位予以补正或纠正，逾期未告知的视为备案完成。

办法修订出台后，今年1至8月广东省企业备案项目数量和新开工入库项目计划总投资分别比去年同期增长24%和20%。

目前，广东省加大对地级市放权力度，新增核准项目28项，涉及用地用林用海审批审核事项41项，并将污染防治技术成熟、管理要求完善、环境风险可控的项目环评审批权限全部下放，方便企业和群众办事。

即接即办，加大重大项目建设要素保障

打通梗阻、畅通循环，“放管服”改革是激发企业活力的利器。江苏省聚焦重大项目全过程、产业发展全链条，强化部门协作和上下联动，努力实现重大项目早落地、早开工、早建设、早达效。

在泰州市，重大项目审批跟踪督办系统对全市所有在批重大项目实施入库管理，15个主要审批节点责任部门、审批流程、结果信息全程公开，系统对超期审批事项、30天无进展项目发起自动预警，全市重大项目审批总周期从原先189天压缩至98天。

时间对企业发展至关重要。江苏省推行“纳入即保供”“拿地即开工”“交地即发证”“竣工即交付”，为重大项目建设提供全方位要素保障。

今年5月，投资超5亿元的思榕科技工业园投资发展（苏州）有限公司通过昆山市重大项目“一网通办服务平台”申报建筑面积超9万平方米的工业园厂房项目，实现项目开工“五证齐发”。国庆节前后，南通市优睿半导体项目、海四达储能科技锂电池一期项目等4个超亿元级科创重大项目密集完成“五证”办理，实现“拿地即开工”。

据介绍，江苏省对省级以上开发园区符合产业条件、完成区域评估且具备施工许可必备条件的重大项目，落实强化项目前期策划生成和项目储备制度，确定项目开工前所需具备的建设条件和管控要求，形成建设条件清单，统一交付建设单位。

截至目前，江苏省“拿地即开工”项目超过600个，从土地挂牌出让到签订出让合同平均35个工作日，从土地挂牌出让结束到完成开工前各项审批办证的时间，普遍在5个工作日以内。

深化“放管服”改革，全面提高审批服务效率，企业就能多用时间跑市场、少费工夫跑审批。截至今年8月底，江苏省重大项目开工率达86.1%，同比提高7.8个百分点；完成投资率79.5%，快于序时进度12.8个百分点。

数据共享，数字化改革激发投资活力

创新打造“有效投资e本账”投资综合管理应用，实行跨部门跨层级的数据共享、流程再造和业务协同……浙江省发挥数字化改革先行优势，实现投资项目审批“极简无感”、服务监管“精准高效”，企业获得感强烈。

用“数据跑路”代替“企业跑腿”。杭州市重塑工业项目审批服务流程，凡政府部门产生的数据一律不需要企业填报或上传，核心事项的申报材料由111件精简为28件，项目备案填写字段数量减少90%以上。

项目落地见效，关键在于要素的精准匹配和有力保障。台州市黄岩区爱玛电动车产业园项目通过智慧选址、在线督办征地拆迁和用地审批进度，100天内完成从项目招引到土地出让的流程，比原计划提前近1年。

“融项通”数字化应用平台致力于提升项目和金融机构的对接效率。在审批项目的同时，通过系统同步将有融资需求的项目信息脱敏后分发到银行，银行主动对接项目，双向共享项目审批、建设时序、资金需求、信贷政策等信息。功能上线不到80天，成功促成77个项目签约授信，累计授信314.79亿元。

以算力换人力，浙江省还创设了“重大项目推进”应用场景，集成空间地理、卫星遥感、现场视频、用工用电等多维数据，实现对项目进度的精准管理和智能预警。截至今年9月底，浙江省924个重大项目完成投资10596亿元，投资完成率达89.7%。

据了解，浙江省将持续深化投资项目审批制度改革，探索实施企业投资项目备案和建设用地规划许可联合办理，推动企业从备案完成到建设用地规划许可证申领的平均间隔时间从53天缩减至1天。

优化流程，刷新项目落地“加速度”

怎样优化项目建设审批流程，破解审批环节多、流程繁、门槛高等难题？山东省采取联审联办、分段办理等措施，对重点项目开工建设所需立项、用地、规划、环评、能评、施工许可等前期手续，简化办理流程，最大程度缩短办理时限。

在土地划拨出让期间，山东省通过提前介入、容缺审查、告知承诺、并联审批等方式，推行建设项目“一件事”主题服务，为企业提供审批“集成套餐”，大幅压减项目从拿地到开工时间。

8月19日，总投资7.5亿元的山东临工重机新能源矿山成套设备数字化工厂项目同日取得不动产权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。济宁市将建筑工程施工许可证核发等11个审批事项合并办理，变“开工那些事”为“开工一件事”。

项目审批“网上办”，实现审批“零跑腿”。山东省建立施工图信息管理系统，将消防、人防、技防和水电气暖信等技术审查并入联合施工图审查，审查时限由15个工作日压缩至10个工作日以内。

济南市推行全过程建筑信息模型（BIM）技术应用、建设工程档案在线移交，实现工程建设项目全流程“数字化”审批。烟台市开发工程建设项目审批“一手通”App，同类型材料实现系统内部流转，项目审批材料压减60%以上、时限压缩三分之一以上。

项目审批“承诺办”，实现办事“零耗时”。山东省根据企业信用等级，对缴纳保证金、基础设施配套费等环节实行告知承诺，限期补办相关手续，有效压缩项目审批时限。

据了解，下一步，山东省将全力抓好2300个省级重点项目建设，确保全年完成投资8500亿元以上，并会同相关行业部门遴选一批能在四季度开工或亟须办理前期手续的大项目、好项目，加快各项前期工作办理，推动项目早落地早开工。同时，周密做好项目谋划储备，启动2023年重点项目研究储备工作。

(责编：牛镛、袁勃)

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