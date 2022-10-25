本报记者 辛 阳

近日，荷兰阿姆斯特丹至辽宁沈阳的国际货运航线成功首飞，载货量83吨、货值500万欧元。本次航线的开通，也标志着华晨宝马直飞货运包机正式通航。

作为宝马全球规模最大的生产基地，华晨宝马沈阳生产基地对国际定班全货机的需求紧迫。辽宁自贸试验区沈阳片区借助国际航空货运网络，将德国生产的汽车零部件运至阿姆斯特丹，再用货运包机直接运往沈阳，有效解决了货物在国内二次周转的难题。

近年来，辽宁自贸试验区沈阳片区大力推进国际物流大通道建设，加快开通国际货运包机新航线，促进交通、物流与产业深度融合，推动通道经济带动高水平开放和产业高质量发展，努力打造对外开放新前沿。

开放不止于此。近年来，沈阳加速推进以开放促改革、促发展、促创新，系统推进建设开放通道、开放平台、开放制度、开放环境，力求实现高水平对外开放新跨越。沈阳市商务局相关负责人介绍：“上半年，沈阳实际利用外资38.8亿美元，增长677.3%；引进到位内资1107.28亿元，增长38.1%；全市新签约亿元以上项目1276个，同比增长53.9%；落地804个，同比增长106.7%。”

“我们大力发展开放型经济，全面拓展‘空陆海网’大通道，高起点规划临空经济区，加快建设中欧班列集结中心，做优做强自由贸易试验区、跨境电商综试区等开放平台，加快打造具有国际门户作用的枢纽城市。”沈阳市市长吕志成说。

打造开放包容的生态体系，不仅要搭建好连接世界的“硬平台”，还要提供营商服务的“软支持”。为方便企业群众，沈阳推出优化营商环境建设“硬招”“实招”：开展专项助企行动，发布营商环境“红黑榜”，选聘专业人士担任营商环境体验员；12345政务服务热线实现100%即时转办率、回访质检100%覆盖；推动“只提交一次材料”改革，建设数智营商综合服务平台，为干事创业者提供广阔空间。

为了吸引更多创业者，沈阳不断加大引才力度。围绕高精尖科技优才、产业人才、青年后备人才、技能人才等，推出补助政策；每年引进25个左右技术创新团队，最高给予2000万元资助，给予团队最高500万元奖励；对产业发展具有关键支撑作用的战略科学家领衔的“项目+团队”，采取“一事一议”方式给予项目资助……沈阳持续实施“兴沈英才计划”，鼓励以“带土移植”方式引进人才及团队。

2016年，在沈阳找到创业方向的张婷婷和几位合伙人在浑南区注册了沈阳众创高科节能电机技术有限公司，技术水平不断提升，企业发展势头向好。“今年区里还为我们减免了半年的房租，有效减轻了我们的负担，预计今年我们的销售额会翻倍增长。”张婷婷信心十足。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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