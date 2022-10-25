石 羚

2014年以来，我国单位国内生产总值能耗累计降低20%；原油产量连续3年回升，天然气产量连续5年增产超百亿立方米……一个个鲜活数据，折射出我国能源强国建设的坚实步履与巨大成就。

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“深入推进能源革命”“确保能源安全”。能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系人类生存和发展，攸关国计民生和国家安全。2014年，习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，擘画了能源改革发展的宏伟蓝图。去年底召开的中央经济工作会议强调“要深入推动能源革命，加快建设能源强国”，为新时代中国能源高质量发展指明方向。党的十八大以来，我们全面推进能源消费方式变革、建设多元清洁的能源供应体系、发挥科技创新第一动力作用、全面深化能源体制改革释放市场活力、全方位加强能源国际合作，能源发展取得历史性成就，推动我国从能源大国向能源强国不断迈进。

安全是发展的前提。推动能源生产和消费革命，兜住重要能源国内生产自给的战略底线，有效保障国家能源安全，是能源强国建设的必然要求。从生产看，我国已形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系，既注重提升能源自给率，也注重优先发展非化石能源。从消费看，我国建立完善能源消费强度和总量双控制度，把节能指标纳入生态文明、绿色发展等绩效评价指标体系，推动能源消费结构向清洁低碳加快转变。供给“开源”，消费“节流”，双向发力，我国能源安全保障能力进一步提升，有力支撑了经济社会持续健康发展。

科技决定能源未来，科技创造未来能源。充分发挥科技创新第一动力作用，是提高能源自主保障能力的战略举措，也是推动能源结构转型的必然选择。以中国首个自主完成设计、建造和安装的大型深水项目“深海一号”为例，它创造了3项世界首创技术、13项国内首创技术，攻克10多项行业技术难题，意味着我国海洋石油勘探开发能力实现了历史性跨越。近年来，我国能源行业着力提升自主创新能力和重大装备技术水平，一大批能源新技术、新模式、新业态蓬勃兴起，能源领域科技创新实现了从“跟跑、并跑”向“创新、主导”的加速转变。

能源活动是碳排放的主要来源。力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策。实现能源绿色低碳发展，有助于应对气候变化、破解资源环境约束突出问题。截至2021年，我国清洁能源消费占比提高至25.5%。我国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，这是一项壮举更是一场硬仗。推进煤炭有序减量替代，形成减污降碳的激励约束机制，引导高耗能企业转型升级。一步一个脚印在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展，必能如期实现“双碳”目标。

溯万里长江而上，葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德等梯级水电站点缀其中，长江流域已成为世界最大清洁能源走廊；沿河西走廊西行，近7000台风机在酒泉段戈壁荒漠上迎风旋转，每天向我国中东部输送近9000万度绿色电能……放眼中华大地，清洁能源设施随处可见，呈现出能源高质量发展的勃勃生机。深入推进能源革命，坚持推进能源结构、产业结构调整，把能源的饭碗牢牢端在自己手里，一定能为实现中华民族伟大复兴提供坚实可靠的能源保障。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)