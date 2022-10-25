汽油、柴油价格上调
2022年10月25日08:25 | 来源：新华网
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原标题：汽油、柴油价格上调
新华社北京10月24日电（记者安蓓）国家发展改革委24日称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年10月24日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高185元和175元。
国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
本轮成品油调价周期内，国际市场原油价格震荡上涨。国家发展改革委价格监测中心预计，随着北半球冬季来临，能源取暖需求增长和供应减少的矛盾没有得到根本缓解，仍将支撑国际油价在较高位运行。美国投放战略石油储备、原油生产国与主要消费国之间的博弈将给国际油价运行带来扰动。
(责编：赵竹青、陈键)
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