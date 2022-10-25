原标题：中国科协企业云课堂聚焦新科技与新产业革命

近日，由中国科协、全国工商联主办，中国科协科学技术创新部、全国工商联宣传教育部及经济部、中国科协企业创新服务中心承办的企业云课堂活动举行第六场直播活动。此次直播聚焦新科技与新产业革命，邀请国际欧亚科学院院士、中国科学院中国现代化研究中心研究员何传启以《新科技和新产业革命的机遇与挑战》为主题进行讲解。此次云课堂直播在“科创中国”、科技工作者之家、科学网等平台同步直播。

在直播中，何传启从科技与社会的关系角度回顾了16-20世纪人类社会标志性事件，从多视角讲述了科技和产业革命的特点，并引发对21世纪新科技、新产业革命的思考。同时，全面地解析了新科技和产业革命的机遇与挑战。

通过对科技、产业革命史的讲解，何传启指出，21世纪的科技革命是一个历史过程，第六次科技革命将是科学、技术、产业革命的交叉融合。何传启认为，新科技和新产业革命即将来临，它既是机遇，也是挑战。

企业云课堂以启迪企业创新思路，培育企业创新人才，提升企业自主创新能力为目标，面向企业家、企业高管、企业科技人才、企业一线工程师成长需求，邀请院士、知名专家、企业家开展线上授课，为广大企业家和科技工作者把握创新方向，解决创新难题提供精准服务，助力企业高水平科技自立自强。（记者 高雅丽）

(责编：赵竹青、陈键)

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