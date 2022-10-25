原标题：科技部：推动科技创新工作开创新局面

10月24日，科技部党组书记、部长王志刚主持召开党组会议，传达学习党的二十大精神，研究学习贯彻工作。部党组成员李萌、张广军、相里斌、高波、张碧涌、林新出席会议，并结合科技工作实际进行了交流发言。

会议指出，党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的历史性盛会。习近平总书记代表十九届中央委员会所作的报告，主题鲜明、思想深邃、高屋建瓴、气势磅礴，是党和人民智慧的结晶，是党团结带领全国各族人民夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献。大会批准通过的十九届中央纪律检查委员会工作报告，总结了党的十九大以来，各级纪律检查委员会推进全面从严治党的实践探索和重要成效，揭示了以党的自我革命引领伟大社会革命的重要意义。大会通过的《中国共产党章程(修正案)》，把党的十九大以来习近平新时代中国特色社会主义思想新发展写入党章，更好反映以习近平同志为核心的党中央推进党的重大理论创新、实践创新和制度创新成果，充分体现了党的二十大报告确立的重大理论观点和重大战略思想。党的二十届一中全会选举产生了新一届中央领导机构，习近平同志再次当选中共中央总书记，是党心军心民心所向，是全党全军全国各族人民共同意愿，要坚决拥护、紧紧跟随。我们要深刻认识“两个确立”的决定性意义，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

会议强调，要深入学习领会和准确理解把握党的二十大报告的丰富内涵和精神实质。要深刻领悟过去五年工作和新时代十年伟大变革的重大意义，牢记“三个务必”，坚定历史自信，增强历史主动，谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，“两个确立”是我们党在新时代取得的重大政治成果，是推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的决定性因素。要锚定新时代新征程中国共产党的使命任务，坚持历史自信，增强历史主动，牢牢把握中国式现代化特征要求，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好和运用好贯穿其中的立场观点方法，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，破解事业改革发展重点难点问题，指导科技创新实践。

王志刚指出，要坚持笃行实干，切实把党中央重大决策部署转化为推动科技创新的生动实践。要从创新在我国现代化建设全局中核心地位的高度来谋划推动科技工作，报告用一整个篇章专门对“实施科教兴国战略、强化现代化人才支撑”作出部署，强调必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，实现高水平科技自立自强，并对科技改革发展提出一系列新任务新要求，这在我们党的历史上是第一次，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对科技创新工作的高度重视，更凸显了党中央把握发展大势、立足当前、着眼长远的战略擘画。要从新时代新征程中国共产党的使命任务的高度来落实科技强国的部署，科技创新是贯穿报告全文的一个关键词，既从党和国家发展安全的战略高度把科技实力、创新能力的提升作为重大任务进行部署安排，又从支撑发展、维护安全的现实考量强调了科技创新的地位作用，更加突显了科技强国对现代化强国建设的支撑引领作用。要从建设社会主义现代化国家首要任务的高度来加快实施创新驱动发展战略，党的十八大以来，从创新驱动发展战略，到创新是引领发展的第一动力，再到加快实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国，党中央对科技创新的战略方针和谋划部署是一脉相承、与时俱进的。正是在习近平总书记的领航指引下、在党中央的坚强领导下，科技创新成为全面贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要驱动力、全面建成小康社会的坚强支撑，在构建新发展格局中发挥了关键引领作用，探索实践了一条从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的创新驱动发展新路径。

王志刚强调，科技部要按照党中央统一要求，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，教育引导广大党员干部把思想和行动自觉统一到党的二十大精神上来。一是要提高政治站位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。部系统党员干部要按照习近平总书记“五个牢牢把握”要求，进一步深化思想认识，在理论学习和具体实践中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终在政治道路、政治原则、政治立场、政治方向上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢牢把准科技工作的政治方向。二是要加强组织领导，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。要对照中央要求抓紧完善部系统学习贯彻党的二十大精神工作方案。坚持部党组带头学、基层党组织示范学、青年小组踊跃学，采取理论学习中心组学习、专题研讨、“三会一课”等多种形式，动员党员干部原原本本学、联系实际学、学思践悟学，大力加强党员领导干部教育培训，做到多层次全覆盖，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。三是要全面贯彻大会精神，推动科技创新工作开创新局面。部系统党员干部要胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，聚焦“四个面向”，自觉扛起责任、挑起担子，认真落实报告的各项战略部署，认真落实习近平总书记关于科技创新工作的重要指示批示和党中央交办的重大科技任务，深化科技体制改革，优化科技资源配置，坚决打赢关键核心技术攻坚战，强化国家战略科技力量，以高水平科技自立自强为全面建成社会主义现代化强国提供有力支撑。

中央纪委国家监委驻科技部纪检监察组同志、审计署科技审计局负责同志，部系统各单位党政主要负责同志列席会议。(记者刘垠)

(责编：赵竹青、陈键)