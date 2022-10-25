原标题：中国科协:打造支撑中国式现代化的“新地标”

10月24日，中国科协党组召开会议，传达学习党的二十大精神。会议由中国科协党组书记张玉卓主持。

会议认为，党的二十大是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会。习近平总书记所作的工作报告，以鲜明的人民立场和强大的创新自信，科学回答中国式现代化的时代之问，指引中华民族伟大复兴的前进方向，通篇闪耀着马克思主义中国化时代化的理论光芒。要深入学习领会大会精神，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，贯彻好落实好党的二十大作出的各项决策部署。

会议指出，要深刻领会党的二十大报告这一重大政治宣言和行动纲领的时代意义。新征程上，坚定不移坚持党的全面领导，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。新征程上，始终不渝走中国特色社会主义道路，始终沿着正确方向坚定前行。新征程上，更广泛团结科技工作者投身科教兴国战略，以高水平科技自立自强续写服务全面现代化建设的新篇章。新征程上，完整准确全面贯彻新发展理念，以开放创新助力高水平对外开放，支撑构建新发展格局。新征程上，大力弘扬伟大建党精神，坚守初心使命，全面加强科协组织党的建设。

会议指出，要在中国式现代化的进程中把握科协组织的时代方位和改革建设方向。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，更好开展科协组织的理论实践创新。深刻理解人民至上这一马克思主义的根本立场观点方法，把政治引领有机融入人民至上的改革发展实践中，以“大众科学”的蓬勃发展推动以科技创新为核心的全面创新，以精神文化先锋、学术交流高地、国家科普中心、人才托举平台、开放合作纽带建设的新突破，打造科协组织支撑中国式现代化的“新地标”。

会议强调，要推动科协改革发展理念和体制机制深刻变革，进一步促进思想政治工作走深走实，不断提高对科技工作者思想动态及时感知把握能力，通过工作体制机制、方式手段的自我革命，形成强大的群众组织动员能力。要自立自强，顺应科技革命和产业变革发展趋势，在现代化建设主战场有更大作为，勇当科教兴国、人才强国排头兵。要自信自强，以强大的文化自信和历史主动，推进科学文化探源工作，推动科普理念深刻变革，为高水平科技自立自强提供文化滋养，更好满足人民群众日益增长的科学文化需求。要敏捷治理，统筹科技发展与安全，推动人才激励和交流进入更高级状态，建设开放合作纽带，加快国际科技组织建设步伐，积极参与全球科技治理，建设具有全球竞争力的开放创新生态。

中国科协党组副书记徐延豪，党组成员束为、殷皓、王进展、张桂华、罗晖出席会议。中国科协专职副主席、书记处书记孟庆海，中央纪委国家监委驻科技部纪检监察组同志、审计署科技审计局负责同志等列席会议。（记者刘莉 代小佩）

(责编：赵竹青、陈键)