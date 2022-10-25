原标题：中国科学院：恪守国家战略科技力量主力军定位

10月24日上午，中国科学院党组召开理论学习中心组集体学习会，专题传达学习党的二十大精神。中科院院长、党组书记侯建国主持会议，交流学习体会并对全院抓好传达学习贯彻提出要求。副院长、党组副书记阴和俊与理论学习中心组其他成员分别作交流发言。

会议认为，大会报告旗帜鲜明地把习近平新时代中国特色社会主义思想写入主题，提出了新时代新征程中国共产党的使命任务，对中国式现代化的丰富内涵和本质要求作了系统阐述，贯穿其中的人民立场和以人民为中心的发展思想彰显了党坚持全心全意为人民服务的宗旨和永远保持同人民血肉联系的坚定信念。报告将教育、科技、人才作为全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，一体部署、统筹推进，凸显了以习近平同志为核心的党中央对科技创新工作的高度重视和殷切期望。报告高瞻远瞩、立意深远、内涵丰富、思想深邃，是党和人民智慧的结晶，是党团结带领全国各族人民夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴指明了前进方向、提供了根本遵循。

与会同志一致认为，正是因为确立了习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，从根本上确保实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。大家表示，一定紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记空谈误国、实干兴邦，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，为加快建设科技强国、加快实现高水平科技自立自强贡献自身力量。

侯建国就中科院抓好党的二十大精神学习宣贯工作作出部署。一是要提高政治站位，深刻领会党的二十大召开的重大现实意义和深远历史意义，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是要深入学习领会党的二十大精神的丰富内涵和核心要义，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，不断强化理论武装。

三是要将坚持和加强党的全面领导各项要求落实到全院改革创新发展工作中，为履行好自身职责使命提供坚强政治保证。四是要恪守国家战略科技力量主力军的使命定位，对标大会对科技创新提出的新任务新要求，在新时代新征程上更好发挥科技的基础性、战略性支撑作用。五是要坚持“三个务必”要求，发扬斗争精神、增强斗争本领、敢于担当负责，奋力谱写改革创新发展新篇章。六是要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期最重要的政治任务，精心部署实施，迅速在全院掀起传达学习和贯彻落实党的二十大精神热潮。

会议研究了中科院学习宣传贯彻党的二十大精神工作安排，要求在全院开展分级、分层次、全覆盖的深入学习，真正做到学深悟透、融会贯通，内化于心、外化于行，把智慧和力量凝聚到实现党的二十大确定的目标任务上来，统筹发展和安全，扎实抓好各项工作落实，在“十四五”时期实现新发展、新跨越，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出应有的创新贡献。（记者陆成宽）

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