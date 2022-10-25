原标题：中国工程院：肩负起党和国家赋予的神圣使命

10月24日上午，中国工程院召开党组扩大会议，传达学习党的二十大和二十届一中全会精神，研究贯彻落实意见。党组书记、院长李晓红主持会议并讲话。

会议指出，中国共产党第二十次全国代表大会，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。习近平总书记代表第十九届中央委员会所作的报告，高屋建瓴、思想深邃、催人奋进，是我们党团结带领全国各族人民在新时代新征程坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献。党的二十届一中全会选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，充分反映了全党全国各族人民的共同心愿。

会议强调，在新征程上，要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不忘初心、牢记使命，谦虚谨慎、艰苦奋斗，敢于斗争、善于斗争，坚定历史自信，增强历史主动，为实现党的二十大确定的目标任务作出积极贡献。

李晓红对全院学习贯彻党的二十大精神提出明确要求，强调要以强烈的使命担当精心组织党的二十大精神学习宣传贯彻工作，通过多种形式组织全体院士和机关干部将党的二十大精神落在实处。广大院士要心怀“国之大者”，做好“四个表率”，肩负起科技创新引领新时代科技强国建设的历史使命，紧紧围绕二十大报告提出的目标任务和战略部署，以战略研究和项目咨询为抓手，统筹兼顾学术引领、科技服务和人才培养各方面工作，强化国家战略科技力量，充分发挥国家高端智库作用。要强化政治责任担当，深化院士制度改革，坚持党对院士队伍的领导，贯彻落实《关于深化院士制度改革的若干意见》，推动各项改革举措落实落地，切实肩负起党和国家赋予的神圣使命与职责。

中国工程院领导班子成员钟志华、邓秀新、王辰、吴曼青、李仲平，中央纪委国家监委驻科学技术部纪检监察组负责同志，院机关各部门主要负责同志参加会议。（记者操秀英）

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