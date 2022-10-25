原标题：江苏滨海：这里有个企业合规法治赋能中心

“企业高质量健康发展的关键是什么？效益、管理、创新、技术等等都对，但我今天在这里得到了更重要的答案——合规。”近日，民营企业家代表王某在参观完江苏省滨海县企业合规法治赋能中心后感慨地说。

企业合规法治赋能中心是滨海县检察院以护航民营企业健康发展为目标，打造的一个促进民营企业合规、服务民营企业、推进企业治理的开放式法治服务平台。

2000余人次接受法治教育

滨海县东濒黄海，民营企业聚集。2020年年底，江苏省检察院开展“护航民企”试点工作，滨海县检察院经审批建设实体警示教育基地试点项目。2021年初，恰逢涉案企业合规改革试点工作在江苏全面启动，该院决定建设“企业合规法治赋能中心”，集中体现检察机关在开展企业合规工作中的主导作用，展示企业合规建设过程和成效，让更多的企业认识到合规建设在市场中的竞争力。

该院在建设过程中坚持科技赋能、智慧赋能，高标准运用数字化多媒体技术，引入弧幕融合系统、多媒体视听系统、安全生产VR体验系统、企业合规法律知识PK竞赛系统等11项数字化设备，营造沉浸式体验、立体式感触、互动式交流，打造企业合规法治教育“融阵地”。

中心自建成投入使用近一年来，已有2000余人次在这里接受企业合规法治教育。企业合规是什么、怎么做，凡是走进中心的人员通过参观学习，皆有了清晰的答案，这为他们依法经营指明了方向。

依托大数据分析企业法律风险

“诉源治理是检察机关依法能动履职最突出的体现。”滨海县检察院检察长朱进表示，检察机关既要推动涉案企业合规整改治“已病”，更要向前延伸职能做好犯罪预防治“未病”。

为此，该院下大力气为企业合规法治赋能中心研发配置“民营企业法律风险防控系统”，以检察办案实际需求为导向，建成民营企业信息数据库，为法律监督实现数据赋能，为民营企业法律风险防控提供信息、评估、管理一揽子服务。

今年3月，该院在运用“民营企业法律风险防控系统”开展涉案企业法律风险定向分析中发现，该县某医药化工企业出纳戴某利用职务便利，通过制作虚假银行账单、支付凭证等方式，侵占企业970余万元后潜逃境外。该院迅速利用防控系统对涉案企业开展“指标化”筛查，发现多项管理、财务指标超出合规预警线，遂将该企业列入风险预警名录，组织检察官实地调查评估，全面告知企业存在的法律风险和合规建设的积极影响。该企业主动向检察机关提出企业合规申请，并制定合规整改计划，持续推进合规建设。

提供专业法治服务

如何提供更加有效的专业法治服务？该院在企业合规法治赋能中心设立咨询室，开通企业合规服务热线、微信咨询平台，积极开展“线上+线下”法律答疑解惑，广泛收集企业法治诉求。

为让企业合规建设成果更直观可见，该院与涉案的某家纺企业充分沟通，共建“民营企业合规实践基地”，以该企业自身合规整改历程，为企业合规建设提供可感、可触、可观的实践经验。

该院还积极推动县人大常委会审议通过推进企业合规改革的决议，推动企业合规工作走向纵深。根据决议，该院先后与县工商联、人社局等部门建立联动机制，企业合规法治赋能中心成为该县企业人员教育管理培训基地，企业合规知识被纳入企业经营管理人员培训内容。

滨海县沿海工业园是江苏省政府认定的化工园区，园区企业对安全生产合规建设需求大，该院及时对企业合规法治赋能中心提档升级，开辟安全生产合规建设专区，通过视频、图片、文字资料集中展示民营企业在安全生产方面存在的法律风险、高频罪名以及典型案事例等，发挥正面教育引导和反面警示教育作用。

下一步，滨海县检察院将不断完善深化企业合规法治赋能中心功能，在政策引导、法律服务等方面持续发力，为民营企业合规管理和长远健康发展赋能精准有效的法治力量。（王玉 刘作城 李沁伶）

(责编：赵竹青、陈键)

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