据北京经济技术开发区官网最新消息，10月24日，丰田燃料电池研发与生产项目（一期）奠基仪式在北京市经济技术开发区隆重举行。

奠基仪式现场。（图片来自北京经济技术开发区官网）

据介绍，该项目是丰田在氢燃料电池领域在中国导入和推广氢燃料电池技术的重要战略举措。项目主体由华丰燃料电池有限公司（以下简称：FCTS）和联合燃料电池系统研发（北京）有限公司（以下简称：FCRD）构成，将建设燃料电池系统生产线、检测线和研发中心，生产燃料电池系统产品，并进行燃料电池系统相关研发工作。生产将基于环保理念，运用TPS生产方式打造智能化生产体制，具备灵活应对市场需求的能力。该项目的建成将带动氢能产业健康快速发展，有效助推燃料电池汽车推广。

在奠基活动仪式上，丰田汽车公司与中国合作伙伴共同成立的FCTS及FCRD董事长董长征先生表示：“我们坚信，随着两家公司的正式落成并迅速投产运营，将有助于推动北京市氢能创新产业链发展壮大、助推全国氢能技术创新和产业发展。我们也将面向全国各地，努力推进氢燃料电池的普及。”

据了解，基于中国市场需求，目前两家公司已经向市场推出了两款产品，此外还有适合各种商用车市场需求的系列产品正在开发中。至此，丰田携手中国的合作伙伴，完善了中国专用燃料电池系统从开发到市场投入以及服务的全流程体系建设。

(责编：董童、李源)

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