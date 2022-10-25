人民网北京10月25日电 （记者王仁宏）据水利部消息，经过一年的集中整治，规模性非法采砂行为得到有效遏制，河道采砂管理秩序总体平稳向好。

2021年9月，水利部部署开展为期一年的全国河道非法采砂专项整治行动，要求各地严肃查处非法采砂行为，配合有关部门严厉打击“沙霸”及其背后“保护伞”。一年来，各地按照水利部部署要求，高位组织推动，坚持“疏”“堵”结合、“打”“治”并举，有力有序推进专项整治行动。

采砂管理责任全面落实。发挥河湖长制作用，以县为主体，明确了2753个采砂管理重点河段敏感水域河长、主管部门、现场监管、行政执法“四个责任人 ”10292名，长江干流宜宾以下8省（直辖市）明确了省、市、县3级采砂管理责任人860名。

采砂监管合力初步形成。各地坚持河长责任人或行政首长挂帅、水利部门牵头，强化部门协同、区域联动，深化水行政执法与刑事司法衔接，建立完善“河长+”、流域管理机构与省级协作、交界水域联防联控等协调联动机制，初步形成共治共管格局。

采砂许可管理不断规范。以规划为依据依法许可采砂，全国编制完成2600多个采砂规划，一年来依法开采利用河道砂石近5亿吨，18个省份推行规模化、集约化统一开采，采砂现场监管进一步规范。

执法打击成果显著。各地加强日常巡查监管，非法采砂发现一起、打击一起，累计出动256.7万余人次，巡查河道里程1535.8万公里，查处非法采砂行为5839起，查扣非法采砂船舶488艘、挖掘机具1334台，拆解“三无”“隐形”采砂船693艘，移交公安机关案件179件，其中涉黑涉恶线索26条。追责问责相关责任人145人，其中河长64人。

水利部表示，下一步，水利部将深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，强化体制机制法治管理，进一步压紧压实管理责任，强化责任追究；加强流域治理，深化部门、区域联防联控；加强日常巡查监管，高压严打非法采砂；结合智慧水利、数字孪生流域建设，加强信息化建设，推进智慧监管；坚持疏堵结合，推进规模化、集约化统一开采，规范疏浚砂利用管理，持续巩固专项整治行动成果，切实维护河道采砂管理秩序，助力新阶段水利高质量发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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