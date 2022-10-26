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湖南供销合作社不断夯实为农服务基础

供与销两头发力  促农村消费提质（消费万花筒）

本报记者  孙  超  齐志明
2022年10月26日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　前不久，在第五个“中国农民丰收节”全国供销合作社主题日活动现场，湖南省汨罗市大荆镇供销合作社展位上的葛粉、葛花等葛根制品，吸引了众多客商。目前，在供销合作社的带动下，大荆镇集中种植葛根1700多亩，带动周边农户分散种植800多亩，葛粉、葛花发展成为当地特色产业。

　　“供销合作社，既要在‘销’的一侧整合销售渠道，提升产品质量，树立农产品品牌，也要在‘供’的一侧整合资源，助力农业综合生产效率提高，助农丰产又增收。”湖南省供销合作社党组书记、理事会主任刘湘凌说。

　　近年来，湖南省供销合作社不断改革供销社服务模式，积极推进以联结到户、服务到户为主的“两个到户”工作，增进供销合作社与农民的联系，提升为农服务能力。汨罗市供销社建设了13个基层供销社、13个乡镇惠农服务中心、75家村级服务社，领办、联办120家农民专业合作社，积极开展土地托管服务，有效打通了为农服务“最后一公里”。

　　“我们今年共为周边种粮大户与散户提供了2万多亩的托管服务。”罗江镇供销惠农服务中心负责人向铁青介绍，罗江镇是汨罗市提供托管服务面积最大的乡镇，从浸种催芽到播种育秧、旋耕插秧、统防统治及收割，惠农服务中心可以提供全流程服务，农户则能够自由选择半托管或者全托管服务。

　　既推动“农产品上行”，也助力“消费品下行”。为促进农村消费扩容提质，汨罗市以乐村淘供销电商公司为龙头，积极开展“供销县域流通服务网络强县”行动。通过在市级电商物流园中设点，建立完善以“流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端”的三级县域流通服务网络。截至目前，全市共建成电商站点278个，每年实现农产品电商销售交易额4亿元以上。

　　“我们将继续通过创新服务模式，切实做好‘供’‘销’服务两篇文章，助力农民增收节支，推动农村消费提档升级。”汨罗市供销社党组书记、理事会主任郑屹说。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月26日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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